零卡飲料不等於無害 動物實驗示警：跨世代代謝改變

許多人選擇標榜無糖的「零卡飲料」以減輕身體負擔，但最新動物實驗指出，常見的代糖成分可能改變腸道菌群與代謝反應，影響甚至恐延續至下一代；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你每天喝的「零卡飲料」，影響的可能不只你，還包括下一代。最新研究發現，在動物實驗中，常見的人工甜味劑與天然代糖，可能改變腸道菌與代謝反應，甚至影響下一代。這意味著，你的飲食選擇，可能不只影響當下，還可能留下跨世代的生理變化訊號。

科學網站《SciTechDaily》報導指出，智利大學的研究團隊將一項關於非營養性甜味劑（如蔗糖素與甜菊糖）的研究，發表於《營養學前沿》（Frontiers in Nutrition）期刊。研究團隊將老鼠分為三組，分別給予純水、含有蔗糖素（sucralose）的水，以及含有甜菊糖（stevia）的水，其濃度模擬人類的日常攝取量。隨後讓這些老鼠繁殖兩代，且後代僅供應純水。

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研究人員透過口服葡萄糖耐受度測試發現，第一代中，接觸蔗糖素的老鼠雄性後代出現了葡萄糖耐受不良（胰島素阻抗的警訊）。到了第二代，蔗糖素組的雄性後代與甜菊糖組的雌性後代，空腹血糖數值皆偏高。

此外，攝取甜味劑的老鼠腸道菌群多樣性雖然增加，但有益代謝的短鏈脂肪酸濃度卻下降，且這種現象在後代中持續存在。研究也分析了肝臟與腸道中與發炎、代謝相關的基因活動。結果顯示，蔗糖素可能增加發炎相關基因的活躍度，同時降低代謝基因的表現，且在實驗中觀察到影響最長延續兩代。相較之下，甜菊糖的影響較為溫和，且未延伸至第二代。

改變代謝調節 並非直接導致疾病

這代表吃代糖就會得糖尿病嗎？研究主要作者塞盧梅（Francisca Concha Celume）澄清，實驗動物並未發展成糖尿病，團隊觀察到的是身體調節葡萄糖，以及發炎、代謝基因活動的微小變化。她解釋，這些變化可視為代謝或發炎過程的早期生物訊號，在特定條件下（如高脂飲食），可能會增加代謝失調的風險。

研究團隊強調，這項發現顯示的是「關聯性」而非直接的「因果關係」，且老鼠實驗的結果未必能直接套用於人體。塞盧梅指出，這項研究的目的並非製造恐慌，而是凸顯進一步研究的必要性。在相關影響尚未完全釐清前，「適量」可能是較保守的選擇。這項研究結果，也讓「無糖是否等於無負擔」再度成為討論焦點。

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