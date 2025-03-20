健康網》水果吃對時機更加分 營養師：「這」類人空腹不宜

營養師提到，一般身體無異狀的人可以隨時吃水果補充膳食纖維，而胃不好的人應避免空腹吃水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐配水果比較健康？還是飯後來點水果助消化？到底水果什麼時候吃比較好？營養師高敏敏於臉書發文表示，水果的食用時間與搭配其實大有學問，選錯時間吃甚至可能對腸胃造成負擔。一般身體無異狀的人可以隨時吃水果補充膳食纖維，高血糖的人可在兩餐中間吃並選擇低GI、高纖維的水果，而胃不好的人應避免空腹吃水果。

高敏敏分享了6種情形下適合吃水果的時間點，民眾可視個人情況自行調整。

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●一般人身體無異狀隨時都可吃：選擇當季新鮮水果最對味，每次一個拳頭大或碗裝8分滿 一天可吃2-4次，可補充豐富的膳食纖維、幫助排便順暢、保持腸胃健康。

●吃大餐的人飯後吃：吃完大餐後可以吃有消化酵素的水果，如鳳梨、奇異果、木瓜、香蕉等，加速分解澱粉、蛋白質幫助提高消化力。

●高血糖的人兩餐中間吃：低GI、高纖維的水果，如蘋果、芭樂、小番茄、棗子等，能幫助穩定血糖避免刺激過多胰島素分泌，還能增加飽足感避免嘴饞亂吃。

●運動的人運動後一小時內吃：補充體力、幫助能量恢復，刺激胰島素幫助胺基酸合成蛋白質，達到更好的健身效果。

●胃不好的人避免空腹吃：尤其是口感較酸、有蛋白酶的水果，如鳳梨、檸檬、奇異果、橘子等，避免加劇刺激胃酸分泌。

●睡不好的人晚餐後吃：富含鎂水果，如香蕉、火龍果、奇異果、櫻桃等都富含鎂，可提升褪黑激素分泌，幫助降低皮質醇，不僅幫助減輕焦慮，也能提升睡眠品質。

高敏敏提醒，水果營養豐富，但吃對時間、挑對種類才能發揮最大效益，無論是幫助消化穩定血糖提升運動表現，水果都是最佳天然輔助。但記得份量要適中避免一次攝取過多糖分、選擇當季新鮮水果、減少加工果乾或果汁，以免攝取過多額外添加物。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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