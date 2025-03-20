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健康網》產後憂鬱非女性專屬 「新手爸爸」小心7大警訊
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕35歲的陳先生是竹科工程師，和妻子感情良好，並期待第一個孩子誕生。不過在小孩出生後，經濟負擔加重、育兒理念與妻子發生分歧、工作壓力未減反增。他開始出現失眠、焦慮，甚至對上班感到恐慌。最終前往身心科求診，經評估為憂鬱症，經過藥物治療及伴侶諮商，狀況逐漸改善，夫妻關係也重回正軌。
男性產後憂鬱5大原因
周伯翰身心醫學診所醫師周伯翰指出，雖然「產後憂鬱」通常與女性相關，但男性也可能在伴侶生產後出現產後憂鬱症。研究顯示，大約10%的新手爸爸會在孩子出生後經歷憂鬱症狀，而這個比例在孩子出生第1年內可能會上升至25%，顯示男性的心理健康同樣值得關注。
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周伯翰指出，男性會有產後憂鬱的主要原因如下
●壓力增加：新生兒的誕生帶來經濟壓力、照顧責任增加，讓新手爸爸感到焦慮或無助。
●睡眠剝奪：夜晚哄睡、餵奶，長期缺乏睡眠容易導致情緒低落、易怒，甚至影響腦部的正常運作。
●角色轉變：從「丈夫」變成「父親」，可能會讓男性感到自我價值改變，產生失落感或自我懷疑。
●伴侶關係的變化：注意力轉移到孩子身上，導致夫妻間的親密關係變少，可能產生孤獨感或被忽視的感覺。
●缺乏情感支持：男性在社會文化上較少表達情緒，導致壓力無法釋放，憂鬱症狀可能因此加劇。
產後憂鬱不同於一般憂鬱症
周伯翰醫師解析，男性產後憂鬱的表現，可能與一般憂鬱症不同：
●持續低落、易怒或焦慮。
●對原本喜歡的事情失去興趣。
●對孩子缺乏連結感或不願與孩子互動。
●即使孩子已經入睡，仍難以入眠。
●容易感到疲憊、無助或絕望。
●濫用酒精或藥物。
●有逃避家庭責任的傾向，例如更投入工作或沈迷於某種活動。
5方法應對產後憂鬱
●尋求支持：與伴侶、朋友或家人分享自己的感受，避免獨自承擔壓力。
●調整期待：新手爸爸不需要完美，接受學習與適應的過程。
●睡眠管理：與伴侶協調輪流照顧寶寶，確保雙方都有足夠的休息。
●適當運動：運動有助於調節情緒，減少焦慮和壓力。
●心理諮詢：如果憂鬱症狀持續超過2週，影響到日常生活與夫妻感情，可以考慮尋求專業心理師或精神科醫師的協助。
周伯翰強調，當爸爸的旅程不該是孤軍奮戰。及早發現並尋求幫助，能讓爸爸更順利適應新角色，給予孩子和伴侶更好的愛與陪伴。
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