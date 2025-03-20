壓力大吃不停？ 醫：避免「壓力肥」這樣做

壓力爆棚很多人第一時間就想來點美食療癒自己，特別是炸雞、蛋糕、含糖飲料這類高熱量食物，但長期下來，體重可能悄悄飆升；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕壓力爆棚，很多人想來點美食療癒自己，特別是炸雞、蛋糕、含糖飲料這類高熱量食物，簡直像是「快樂開關」。但長期下來，體重可能悄悄飆升，變成讓人苦惱的「壓力肥」。醫師提醒，壓力會擾亂大腦對食慾的控制，不知不覺吃下過多熱量，影響代謝，導致體重失控。

世界肥胖聯盟預估，到了2035年全球肥胖人口將飆破19億人，相當於每4個人就有1人受肥胖困擾，治療肥胖的相關成本恐超過4兆美元，成為全球健康危機。而台灣的數據也不樂觀，衛福部國民營養健康調查顯示，2018年至2022年間，台灣18歲以上的成人，有超過一半（50.8%）過重或肥胖。

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開業家醫科醫師楊名權指出，壓力會影響大腦的食慾調控系統，當壓力飆升，原本應該抑制食慾的機制會變弱，讓想吃東西的慾望變強，這也是為什麼很多人心情焦慮或煩躁時，特別想來點甜食、炸物，甚至大吃一頓來安慰自己。

這個現象不只發生在大人身上，孩童也可能因課業壓力、家庭壓力，靠暴飲暴食來排解情緒。許多孩童在三餐之外，還會吃大量零食、甜點、手搖飲，結果體重直線上升，加上基因、代謝變慢等因素，有些人比別人更容易發胖，怎麼吃都甩不掉多餘脂肪。

楊名權建議，與其讓壓力把自己推向食物，不如用運動來發洩，排解壓力的關鍵是「流汗！」他強調，就算不愛運動，也可以選擇烤箱或蒸氣室，這些方法能促進血液循環，幫助放鬆，還能改善睡眠品質。

前味全龍一軍打擊教練張泰山今（20日）出席記者會，分享減重歷程。他笑稱自己從「森林王子」變成「功夫熊貓」，運動員時期飲食受嚴格控管，但轉任教練後每天含糖飲料加上愛吃甜食，讓體重失控，健康亮紅燈，近期健檢發現脂肪肝與三酸甘油酯過高，後來透過複方口服減重藥物，搭配生活調整，成功瘦身並改善健康狀況。

楊名權表示，目前衛福部核准的體重管理藥物包括腸泌素針劑、單效口服藥，以及可與針劑搭配使用的複方口服減重藥物，這些都能幫助控制體重，不過選擇減重治療時，應根據自身狀況，誠實告知健康情形，才能找到最適合的方法，並非特定藥物對每個人都有效。

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