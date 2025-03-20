菸防法修法預告到期 國健署：彙整意見儘速召開法制會議

國健署再推「菸害防制法」修法，預告兩週期間收到近500則意見，主要聚焦於「沒入範圍」及「網路監管法律責任」等議題，後續將召開法制專家會議。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為強化菸害防制，衛福部國民健康署再推「菸害防制法」修法，3月4日公告的修正草案鎖定兩大重點，違法電子煙及未核准加熱菸可直接沒入銷毀，及加強網路平台監管。

原訂7天的預告期因相關團體反映過短，國健署決定延長至3月18日，經意見彙整，國健署菸害防制組組長羅素英今（20日）表示，預告期間共收到近500則意見，主要聚焦於「沒入範圍」及「網路監管法律責任」等議題，後續將儘速召開專家會議，並加快行政流程，讓修法更快落實。

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羅素英說明，草案新增規定，對於「製造、輸入、販賣、展示、使用」違法菸品的行為，將可直接沒入銷毀，不過有團體建議應進一步擴大範圍，將「持有」違法產品也納入，也就是只要發現違法產品，不論是否使用，都能直接沒入銷毀，避免這些產品再次流入市場，強化管制效果。

另一修法重點為加強網路平台監管，羅素英說，草案要求違法廣告或資訊須於24小時內下架，但業者憂心配合下架可能引發用戶或消費者提告，面臨民事賠償風險，因此建議修法增設「安全港」機制，讓業者依法配合政府執法時，可獲免責保護。

羅素英表示，部分意見涉及法律規定，後續將召開法制專家會議深入研議。她強調，菸害防制有其急迫性，各界也高度關注修法進程，國健署已彙整意見，將儘速啟動討論並送交行政院，待拍板後即會報請立法院審議。

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