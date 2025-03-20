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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

每天排便1到2次最健康？科學揭秘「黃金頻率」

2025/03/20 12:10

最新研究揭示，排便頻率對人體生理機能和長期健康有顯著影響，每天排便一到兩次，可謂是「黃金頻率」；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究揭示，排便頻率對人體生理機能和長期健康有顯著影響，每天排便一到兩次，可謂是「黃金頻率」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你多久「嗯嗯」一次？這個看似私密的話題，實則與健康息息相關。一項最新研究發現，排便頻率不僅影響生理機能，更關乎長期健康。研究顯示，每天排便一到兩次堪稱「黃金頻率」，與最佳健康狀態高度相關。這項成果已刊登於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）期刊。

《法新社》報導，過去研究曾指出，便秘可能增加感染風險，腹瀉則與神經退化性疾病風險上升有關。然而，這些發現多來自病患觀察，難以斷定排便異常是病因還是結果。為破解這一謎團，美國系統生物學研究所（ISB）資深研究員吉本斯（Sean Gibbons）博士帶領團隊，針對逾1400名健康成年人展開調查。受試者無明顯疾病，研究蒐集其血液化學、腸道微生物群、基因數據，並結合飲食與生活習慣問卷，進行全面分析。

研究將排便頻率分為4組：便秘（每週1-2次）、低頻正常（每週3-6次）、高頻正常（每天1-3次）及腹瀉。結果顯示，便秘者因糞便滯留過久，腸道微生物耗盡纖維後分解蛋白質，生成對甲酚硫酸鹽（p-cresol sulfate）與吲哚硫酸鹽（indoxyl sulfate）等毒素。

吉本斯博士表示，「即使健康者便秘，血液毒素仍會上升，對腎臟壓力尤其大。」反之，腹瀉者血液中則出現發炎與肝損傷徵兆。吉本斯解釋，腹瀉使膽汁酸過多流失，影響肝臟分解脂肪的功能與代謝穩定

研究中最引人注目的是，每天排便1到2次的「黃金頻率」族群，其腸道內「嚴格厭氧菌」（strict anaerobes）特別活躍。這類益菌擅長發酵纖維，生成有益健康的短鏈脂肪酸。吉本斯強調，這一頻率看似理想，但仍需更多研究精確定義。

數據也顯示，年輕人、女性與體重指數（BMI）較低者，排便頻率偏低。吉本斯認為，性別間的荷爾蒙與神經差異，以及男性飲食量普遍較大，可能是原因。進一步分析生活習慣後，研究發現，蔬果攝取量是影響排便頻率的最大因素，搭配充足水分與規律運動，更助於維持「黃金頻率」。

展望未來，研究團隊計畫設計臨床試驗，長期追蹤並管理受試者的排便習慣，探討其預防疾病的潛力。吉本斯接受法新社訪問時表示：「希望醫界能正視排便頻率的重要性，而非僅視為小問題。」

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