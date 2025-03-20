健康網》香蕉變貴2主因！ 北農：估最快此時價格平穩

農業部提及，香蕉含有豐富鉀、鎂、葉酸、膳食纖維等，果肉柔軟香甜，無種子，易剝皮，營養豐富，適合老人和小孩食用；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期香蕉價格高漲，讓不少民眾真「蕉」慮。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文指出，香蕉變貴主要與夏秋接連3颱、冬天冷天天數較多有關，因此使得香蕉產量降低，不過，若春季氣候穩定，香蕉產量可望在5-6月後逐漸回升，屆時市場價格有機會趨於平穩。

香蕉老少皆宜 富含鉀防高血壓

香蕉營養豐富，可謂老少皆宜！農業部曾說明，香蕉含有豐富鉀、鎂、葉酸、維生素C、膳食纖維等，果肉柔軟香甜，無種子，易剝皮，是兼具營養、安全、又衛生的好水果，有助於消化、止瀉、美容、減肥及預防便秘等功效，尤其適合老人和小孩食用。

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香蕉是水果中鉀含量最高者之一，農業部表示，每磅香蕉的鉀含量高達1,141毫克，鈉僅有3毫克，鉀鈉比達380，因此多吃香蕉可預防高血壓及心臟病。從實驗中發現，在心臟病及高血壓病人的食物中多加鹽分，則血壓會上升，但同時在添加鉀之後，血壓則會下降，因此要維持細胞的正常功能，必須多攝取鉀，此為近來廣為流行之食物療法預防疾病的理論依據。

農業部表示，香蕉是水果中鉀含量最高者之一，有益於預防高血壓及心臟病；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

不過，近日香蕉價格變貴，甚至曾飆破每公斤逾百元價格，民眾有感；對此，台北農產說明，主要與2原因有關，首先，受到颱風影響，去年夏、秋連續遭遇凱米、山陀兒、康芮等颱風襲擊，4成以上種植面積受損，供應減少；再者，氣溫偏低，今年冬季冷天數較多，香蕉生長速度放慢，1-2月市場交易量比去年同期減少46.3%，導致價格攀升。倘若春季氣候穩定，產量可望在5-6月後逐漸回升，屆時市場價格有機會趨於平穩。

香蕉常溫保存 陰涼乾燥通風處

購買回家的香蕉，如何保存呢？農業部建議，常溫保存即可，可放在陰涼、乾燥、通風處保存，天冷時可用紙巾或報紙包覆，以延長保存。

台北農產指出，香蕉變貴主要受到颱風影響、今年氣溫偏低等影響，使得產量下降；示意圖。（資料照）

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