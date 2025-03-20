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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

36歲女體重破百、全身病痛睡不好 胃繞道術後減重2成並戒菸

2025/03/20 11:32

基隆長庚醫院一般外科醫師黃若禕（左）和王小姐（右）合影。王小姐也大方和自己減重手術前的背板比較。（記者吳亮儀攝）

基隆長庚醫院一般外科醫師黃若禕（左）和王小姐（右）合影。王小姐也大方和自己減重手術前的背板比較。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕36歲的王小姐有家族肥胖史，從小到大體型豐腴，成年後曾接受運動教練指導，也嘗試過中醫藥輔助等各種減重方法，但成效都很短暫，由於體重破百，常常動一動就會膝蓋痠痛，很喘不舒服，同時夜晚也會打呼，白天覺得沒精神。

王小姐就醫檢查發現，她的BMI達病態性肥胖，符合健保減重手術適應症，評估後接受胃腸繞道手術，並選擇達文西機械手臂方式；術後6個月已減去全身20%體重，並且繼續瘦下去中。

王小姐說，她術後第2天順利出院，很少感到疼痛，吃東西和吞嚥的感覺都跟以前大不相同，除了食量相對變小，慾望也變少，更意外的收穫是藉此成功戒菸。

基隆長庚醫院一般外科醫師黃若禕指出，社會對於體重過重女性，常有偏見、歧視，甚至是霸凌現象，前來門診諮詢的女性更常感嘆減重困難。世界衛生組織將BMI大於40Kg/m2稱為病態性肥胖，導致主因為飲食過量，其他原因還包括遺傳基因、工作型態、缺乏運動以及心因性疾病影響等等。

黃若禕指出，病態性肥胖不論是以運動或飲食控制，成效基本上都不彰。英國一項研究就曾指出，當BMI大於40Kg/m2時，在10年內可以成功減重至正常體重的病患，每年約只有千分之一。由於肥胖已被公認是現代人的文明疾病。

基隆長庚一般外科王致遠醫師指出，健保署已在2020年因應亞洲人體質，將減重手術適應症下修為BMI大於37.5Kg/m2，或是BMI大於32.5Kg/m2且合併有高危險併發症，如糖尿病、高血壓或呼吸睡眠中止症。即便如此，還是讓許多人卻步，一是因為對減重手術不夠理解，擔心併發症，二是減重手術所需費用較昂貴。

健保署已在2024年9月宣佈，達文西機械輔助手術費用正式納入健保，且規定需具備執行達文西手術專業資格的醫師，才能申請健保費用。

王致遠說，過往的減重手術都是以腹腔鏡微創方式進行，可大幅降低手術風險，並幫助病人快速復原，不過微創手術有其縫合角度上的限制，而達文西機械手臂正好可以突破此限制，進而達到改善腹腔鏡縫合的缺點，機械手臂的靈活度遠高於傳統腹腔鏡的器械，更適合用在胃腸繞道手術。

但他強調，不是說一律都使用達文西機械手臂最好，每個病患的手術方式和使用的器械種類，還是需要視病患本身的狀況而有所差異，建議病患術前多與醫師溝通，才能選擇最適合自己的治療方式。

黃若禕強調，減重手術的成功取決於很多因素，使用達文西機械手臂只是其中一項而已，病患自身的狀態、醫療團隊的合作等等，都是手術成功的因素。而手術只是做對了一半的事情，剩下的一半，則需靠病患術後的飲食衛教以及心態調整。

她表示，減重手術後，病患的胃腸解剖構造改變了，所以飲食習慣也必須加以調整，再來是隨之而來的心理變化。這些都必須要有專業的營養師團隊，幫助病患做術前與術後的衛教及追蹤，以及提供隨時可以雙向溝通聯絡的平台，才能讓病患更加安心與放心。

達文西手術。（長庚醫院提供）

達文西手術。（長庚醫院提供）

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