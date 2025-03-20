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健康 > 杏林動態

全台唯一設漢生病防治科 樂生醫院獲贈多重藥物療法用藥

2025/03/20 11:22

台灣諾華股份有限公司總裁宮澤惠三（中右）捐贈漢生病用藥，由衛生福利部樂生醫院院長王偉傑（中左）代表受贈。（樂生醫院提供）

台灣諾華股份有限公司總裁宮澤惠三（中右）捐贈漢生病用藥，由衛生福利部樂生醫院院長王偉傑（中左）代表受贈。（樂生醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區的衛生福利部樂生醫院設有全台唯一漢生病防治科，而漢生病治療用藥則仰賴台灣諾華股份有限公司協助進口與捐贈，樂生醫院院長王偉傑19日代表醫院受贈，他說，台灣雖已非漢生病的盛行國家，但因境外移入人口多，每年仍約有10例新發生案例，只要及早治療，就能消除傳染力並治癒。

漢生病是由麻風分枝桿菌所引起的一種慢性疾病，主要侵犯人體的皮膚、粘膜與周圍的神經，會造成感染部位麻木、喪失肌肉控制力與殘障，衛生福利部統計，全世界約九成人類對麻風分枝桿菌有自然免疫力，台灣目前每年新發生病例約10例，已達到世界衛生組織（WHO）消除漢生病的標準。

王偉傑說，漢生病只要及早治療，不僅可消除傳染力，還能治癒。漢生病治療時需要「多重藥物療法（MDT）」的藥物來治癒疾病，因台灣非WHO成員，無法透過WHO管道取得藥物，台灣需要用藥須透過台灣諾華居中協助。台灣諾華總裁宮澤惠三於19日到樂生醫院捐贈漢生病用藥，提供漢生病友免費使用，這已是台灣諾華第8次捐贈，成為樂生醫院的強力後盾。

宮澤惠三表示，諾華公司早已於2000年與WHO簽訂合作備忘錄，捐贈全球超過7000萬包、價值約1.24億美元的漢生病用藥，至少幫助世界約750萬病友，只盼終有一天能完全根除漢生病。

台灣諾華股份有限公司總裁宮澤惠三（左）捐贈漢生病用藥，由衛生福利部樂生醫院院長王偉傑（右）代表受贈。（樂生醫院提供）

台灣諾華股份有限公司總裁宮澤惠三（左）捐贈漢生病用藥，由衛生福利部樂生醫院院長王偉傑（右）代表受贈。（樂生醫院提供）

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