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健康 > 抗老養生 > 運動復健

舞男膝關節受損積水 自體血小板血漿增生修復效果佳

2025/03/20 09:54

超音波檢查發現病人膝蓋積水嚴重。（台北慈濟醫院提供）

超音波檢查發現病人膝蓋積水嚴重。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕64歲李先生自年輕開始跳國標舞，但左邊膝蓋一直不太穩定且三不五時伴隨疼痛，日前他因膝蓋腫痛復發到醫院就診，檢查發現他膝蓋積水嚴重，不但以空針抽出50CC關節液，X光跟核磁共振檢查也確定除輕微退化和前十字韌帶部分撕裂傷外，半月板及副韌帶均有受傷，醫師以糖水和「自體血小板血漿（Platelet-rich plasma,PRP）」進行增生治療，在受傷處分別注射兩次PRP及糖水後，成功改善病患膝蓋問題，不再疼痛。

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒指出，PRP是抽取自體約10CC的血液，分離出血小板注射到傷處，因血小板本身即有生長因子，可直接促進細胞增生、軟骨修復和血管生成，注射一次約1萬5千元，由醫師視療效決定注射次數。

簡子軒說，前後十字韌帶、關節軟骨、內外側半月板是膝蓋內的主要結構，當受傷損耗如退化性關節炎、急性運動受傷或過度使用，都會使膝關節不穩定或反覆積水，十字韌帶撕裂傷或斷裂是常見的膝關節損傷，外國研究指出，每年至少有20萬人因膝關節前十字韌帶斷裂接受手術治療。

簡子軒說，一般而言，因膝蓋腫痛到復健科就診，常規檢查包括超音波、X光以及核磁共振，若是軟組織受損，現今多以增生療法治療，傳統治療偏向以消炎止痛藥物及物理治療緩和疼痛，輔以運動訓練來強化大腿股四頭肌及腿後側肌肉，藉此穩定膝蓋；但若是較嚴重的扭挫傷或撕裂傷，治療超過兩週仍無法修復，則可以考慮增生治療。

簡子軒說，由於是自身血液分離而成，所以PRP屬於相當安全的治療方式，現今被臨床廣泛使用於關節、肌腱、韌帶、筋膜及神經等各方面修復，但若患有會影響血液的慢性疾病、免疫疾病，以及服用抗血小板藥物的患者將無法使用，療程上，平均2至6週注射一次，視病況注射3至4次，患部在注射後會有痠脹感，要持續復健及回診追蹤，並維持充足營養、蛋白質及水分攝取，以及保有充足睡眠，才能擁有好的治療成效。

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒。（台北慈濟醫院提供）

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