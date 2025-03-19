健康網》容貌焦慮「醫美」也沒效 心理師授4招改變心態

心理師表示，認識自己的獨特美感、限制社群媒體的影響、發展內在價值感、心理支持與自我對話，才能真正改善容貌焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕社群網站上隨便一點，都是漂亮的網紅網美，就會對自己產生懷疑，甚至產生容貌焦慮，台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，心理學研究發現，整型還可能使容貌焦慮變得更嚴重，因此認識自己的獨特美感、限制社群媒體的影響、發展內在價值感、心理支持與自我對話，才能真正改善容貌焦慮。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，容貌焦慮（Body Dysmorphic Disorder, BDD）指的是對自己外貌過度關注，甚至對微小的「缺陷」感到強烈不安，影響自信與日常生活。這種焦慮可能來自以下因素：

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●社群媒體的影響：每天被IG上面，打扮的漂漂亮亮，又精修過的照片轟炸，讓我們誤以為「完美」是標準，而自己的長相卻處處不如人。

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●童年經驗與社會標準：像是很多人應該成長過程中，都曾經被嘲笑長相，或是社會普遍認為，某些特定類型的五官才是「美」，都可能讓我們內心種下對外貌的不安。

●過度比較心態：當我們總是拿自己和別人比較時，焦慮感就會越來越強烈，因為永遠都會有「比自己更好看的人」。

醫美可能讓容貌焦慮更嚴重

余佳容提到，許多人認為「只要變美，我的焦慮就會消失」，但心理學研究發現，容貌焦慮並不會因為整型而完全消失，甚至可能變得更嚴重。整型後的確可能帶來短期的自信提升，如果沒有解決內在的焦慮問題，時間一久可能又會開始對自己其他地方不滿意，陷入「無止境的追求完美」中。

余佳容說，也有些人在整型後發現，雖然外貌變得更符合大眾審美，但內心的不安感並沒有真正消失，甚至會開始懷疑「如果沒有這張臉，我還會被喜歡嗎？」這種對外在條件的依賴，反而會讓人更害怕「失去美貌」。

余佳容強調，如果一個人的自信完全建立在外貌上，那麼即使變美了，還是容易因為年齡增長、審美潮流改變等原因，再次陷入焦慮。真正的自信，來自於內在的自我認同，而不是單靠外在改變。

心理師指出，真正的自信，來自於內在的自我認同，而不是單靠外在改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

真正改善容貌焦慮

●認識自己的獨特美感：每個人都有屬於自己，獨一無二的美，不一定要符合「標準審美」才算漂亮。可以試著去欣賞自己的特色，而不是專注於「不完美」的地方。

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●限制社群媒體的影響：社群上大家都只會展現出自己最好看的樣子，甚至很多都是修圖過的，可以多關注真實的，在身旁的美，而不是過度修飾的形象。試著減少對比，少滑讓你焦慮的內容，多關注能讓你快樂的事物。

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●發展內在價值感：雖然美貌可以是一種優勢，但真正的自信來自於內在價值，例如個性、才華、能力等。不妨可以試著找到讓自己自豪的地方，並持續培養它。

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●心理支持與自我對話：如果發現自己對容貌的焦慮已經影響到生活，余佳容建議尋求專業心理諮詢的幫助。也可以學著跟自己對話，告訴自己：「我已經夠好了，我的價值不取決於外表。」

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