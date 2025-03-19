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健康 > 心理精神

健康網》容貌焦慮「醫美」也沒效 心理師授4招改變心態

2025/03/19 20:35

心理師表示，認識自己的獨特美感、限制社群媒體的影響、發展內在價值感、心理支持與自我對話，才能真正改善容貌焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，認識自己的獨特美感、限制社群媒體的影響、發展內在價值感、心理支持與自我對話，才能真正改善容貌焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕社群網站上隨便一點，都是漂亮的網紅網美，就會對自己產生懷疑，甚至產生容貌焦慮，台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，心理學研究發現，整型還可能使容貌焦慮變得更嚴重，因此認識自己的獨特美感限制社群媒體的影響發展內在價值感心理支持與自我對話，才能真正改善容貌焦慮。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，容貌焦慮（Body Dysmorphic Disorder, BDD）指的是對自己外貌過度關注，甚至對微小的「缺陷」感到強烈不安，影響自信與日常生活。這種焦慮可能來自以下因素：

●社群媒體的影響：每天被IG上面，打扮的漂漂亮亮，又精修過的照片轟炸，讓我們誤以為「完美」是標準，而自己的長相卻處處不如人。

●童年經驗與社會標準：像是很多人應該成長過程中，都曾經被嘲笑長相，或是社會普遍認為，某些特定類型的五官才是「美」，都可能讓我們內心種下對外貌的不安。

●過度比較心態：當我們總是拿自己和別人比較時，焦慮感就會越來越強烈，因為永遠都會有「比自己更好看的人」。

醫美可能讓容貌焦慮更嚴重

余佳容提到，許多人認為「只要變美，我的焦慮就會消失」，但心理學研究發現，容貌焦慮並不會因為整型而完全消失，甚至可能變得更嚴重。整型後的確可能帶來短期的自信提升，如果沒有解決內在的焦慮問題，時間一久可能又會開始對自己其他地方不滿意，陷入「無止境的追求完美」中。

余佳容說，也有些人在整型後發現，雖然外貌變得更符合大眾審美，但內心的不安感並沒有真正消失，甚至會開始懷疑「如果沒有這張臉，我還會被喜歡嗎？」這種對外在條件的依賴，反而會讓人更害怕「失去美貌」。

余佳容強調，如果一個人的自信完全建立在外貌上，那麼即使變美了，還是容易因為年齡增長、審美潮流改變等原因，再次陷入焦慮。真正的自信，來自於內在的自我認同，而不是單靠外在改變。

心理師指出，真正的自信，來自於內在的自我認同，而不是單靠外在改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，真正的自信，來自於內在的自我認同，而不是單靠外在改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

真正改善容貌焦慮

●認識自己的獨特美感：每個人都有屬於自己，獨一無二的美，不一定要符合「標準審美」才算漂亮。可以試著去欣賞自己的特色，而不是專注於「不完美」的地方。

●限制社群媒體的影響：社群上大家都只會展現出自己最好看的樣子，甚至很多都是修圖過的，可以多關注真實的，在身旁的美，而不是過度修飾的形象。試著減少對比，少滑讓你焦慮的內容，多關注能讓你快樂的事物。

●發展內在價值感：雖然美貌可以是一種優勢，但真正的自信來自於內在價值，例如個性、才華、能力等。不妨可以試著找到讓自己自豪的地方，並持續培養它。

●心理支持與自我對話：如果發現自己對容貌的焦慮已經影響到生活，余佳容建議尋求專業心理諮詢的幫助。也可以學著跟自己對話，告訴自己：「我已經夠好了，我的價值不取決於外表。」

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