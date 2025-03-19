6旬婦運動後血栓險休克 因服用「這」！醫：肺栓塞危險群

一名婦人在運動後喘不過氣，被發現是肺栓塞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化63歲蔡姓婦人平時有運動習慣，但近日運動後常發生喘不過氣狀況，經醫院檢查發現竟是肺栓塞，隨時有休克可能。彰化員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，蔡女本身患有高血脂，且因停經後服用荷爾蒙，導致血液更容易凝固，屬於肺栓塞高危險群。幸即時進行手術，目前已順利康復出院。

蔡女表示，本身患有高血脂，為了身體健康有運動習慣，可是從上月發現，每次運動後都快喘不過氣，且症狀越來越嚴重，決定趕緊就醫檢查，發現肺動脈有明顯血栓，隨時可能休克，嚇得趕緊住院治療。

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賴金湖表示，透過電腦斷層發現，該患者有一條明顯血栓卡在肺部動脈，導致氧氣濃度下降，若血栓持續累積，可能導致血流無法通過肺動脈，嚴重是就會引發休克，屬於危急個案，經評估後安排氣球擴張及導管溶栓術手術，術後住院4天即康復出院。

63歲蔡女肺部有一條明顯的血栓（紅圈），導致血流無法通過肺動脈，氧氣濃度下降，常常喘不過氣。（員榮醫院提供）

賴金湖指出，肺部血栓通常來自深層靜脈血栓，尤其是腿部或骨盆靜脈的血塊脫落後，隨血流進入肺部，患者會因血液無法順利進入肺部，導致呼吸急促、胸痛、甚至休克，常見的誘發因素包括長時間不活動、久坐、長時間臥床等導致靜脈淤滯，另外口服避孕藥或荷爾蒙療法，也會增加肺栓塞風險。

賴金湖說，經查蔡女本身有高血脂，加上停經後因身體症狀服用女性荷爾蒙藥物補充，然而根據研究，雌激素會刺激肝臟製造凝血因子，同時減少抗凝血因子，導致增加血液凝結形成血栓。

賴金湖提醒，肺栓塞可能與喝水太少導致血液過於濃稠、服用女性荷爾蒙藥物、或本身有深部靜脈栓塞病史有關，民眾若突發性呼吸困難、胸痛、心悸、咳血等症狀，應立即就醫。平常應避免久坐，適時抬腿、穿著彈性襪、控制體重、戒菸，都能降低血管病變風險。另外女性接受荷爾蒙療法者時，應定期檢測血壓、血脂肪、血糖或肝功能，預防心血管疾病可能。

員榮心臟外科主任賴金湖指出，蔡女本身患有高血脂，且因停經後服用荷爾蒙，同時減少抗凝血因子，導致血液更容易凝固，形成血栓 ，屬於肺栓塞高危險群。（員榮醫院提供）。

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