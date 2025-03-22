健康網》假日晚睡晚起 「社交時差」沒精神！這樣睡眠更好

不少人喜歡在假日晚睡，造成白天很沒精神；日本形容這狀況為「社交時差」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在放假日前一天喜愛熬夜追劇，隔天睡到中午才起床；通常隔天很疲累，即使睡很久也一樣。你也是這樣嗎？日本人將此稱為「社交時差」，也就是因為睡不好，白天很沒精神，就像出國還在調時差。

日媒《FNN》引用談話性節目《it!》採訪一名青少年，他自承在假日若沒有任何規劃時，他會滑手機追劇，直到凌晨2時睡覺，上午11時起床，正因為這樣的作息，他在放假時，經常感到疲累。另一名50多歲的人也說工作時間時常突然感到疲倦。

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由睡眠遊戲《Pokemon Sleep》公布包含日本在內的7個國家統計數據指出，日本人的睡眠時間為7國中最短：日本人的平均睡眠時間為7小時1分鐘，比世界平均時間少了40分鐘！。不過假日與工作日入眠時間相差18分鐘，而起床時間相差45分鐘，差異較小；也就是生活作息較他國更加規律。

東京睡眠診所（東京疲労・睡眠クリニック）院長梶本修身表示，若平日與假日睡眠時間不同，也就是週間睡眠時間穩定，但假日比較晚睡，就會有「社交時差」（ソーシャルジェットラグ）。

想要良好睡眠品質，專家表示，睡眠時室溫避免低於攝氏18度，且保持房間黑暗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

梶本修身補充，社交時差是指一週規律地睡眠與起床，在週末卻完全不同，例如平日睡眠時間為晚上11點，並且在7點起床；但是假日卻會滑手機到凌晨2時，拖到上午10時才起床。這樣的人，白天時可能會很疲倦，就像有時差一般。

梶本修身表示，這樣的習慣可能引發慢性病，包含肥胖在內；同時在工作時間難以集中精神等問題，也會發生。至於有部分人工作型態較易有這樣的狀況發生，該如何提高睡眠品質呢？梶本修身建議，睡眠時室溫避免低於攝氏18度，且保持房間黑暗；最後則是盡可能睡滿7小時。

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