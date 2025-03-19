奉獻後半生！恆春半島2資深醫師逝世 遺願改善偏鄉醫療

在恆春半島行醫30年的恆春基督教醫院眼科醫師陳雲址（左）。（資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫30年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址，以及資深牙科名醫林立民，近期都傳出辭世消息，兩人奉獻後半生醫術在恆春半島，直到過世前都心心念念當地醫療不足的問題。恆基也期盼能有更多醫療人員，投入恆春偏遠地區醫療服務。

在恆春半島行醫超過30年的恆基眼科醫師陳雲址，去（2024）年剛獲第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，把1千萬元獎金全數捐給畢生奉獻的恆基。他當年是半島第一位眼科專科醫師，在恆基30年的歲月，不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」這樣的稱號。

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陳雲址將人生1/3歲月奉獻給恆春，行醫六十年，國防醫學系畢業，恆基人稱「老爹」的陳雲址醫師，90歲仍在第一線守護台灣尾居民的「眼」。每到看診日，看診時間還沒到，診間外總坐滿掛號民眾，次是消息令不少老衣被居民感傷，都在社群網頁還念這位慈祥的老醫師。

而曾任恆基董事長的牙科名醫林立民，同樣奉獻退休後的生涯在當地行醫，同樣牙醫資源匱乏的恆春半島，林立民也想盡辦法填補沒有牙醫值班的時段，希望服務到所有牙疼求助無門的患者。

恆基院長顏簡美珠表示，陳雲址與林立民醫師一生以行動愛台灣尾，恆春半島一路以來，就是有許多兩位醫師這般的醫者前仆後繼地投入，期盼更多醫療人員投入恆春偏遠地區醫療服務。

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