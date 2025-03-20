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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》核桃護腦、健骨又緩老！ 專家：每天1小把營養滿滿

2025/03/20 06:30

專家表示，核桃含有豐富的營養，有助於護腦、健骨，又能緩老；示意圖。（圖取自freepik）

專家表示，核桃含有豐富的營養，有助於護腦、健骨，又能緩老；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕形似大腦的核桃，爽脆可口超涮嘴！台灣營養基金會董事吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享，核桃是個很棒的食物，富含營養，有益於大腦、骨骼健康，且有助於抗氧化，延緩老化等，可謂好處多多！不過，核桃熱量高，吃太多容易胖，建議適量吃，每天1小把（3-5顆），並選擇無調味者，最健康。

●高能量補給站：每100克核桃就有723大卡，是超棒的能量來源。不過，食用時記得適量，不然容易熱量爆表。

●滿滿的健康油脂：核桃的脂肪含量高達71.5克，但別怕！它是好油脂，主要是單元不飽和脂肪酸，有益於心血管健康，還能幫助降低壞膽固醇。

專家表示，核桃的脂肪含量高達71.5克，且其屬好油脂，有益於心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，核桃的脂肪含量高達71.5克，且其屬好油脂，有益於心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

●護腦高手Omega-3：核桃是少數植物性食材可以提供Omega-3脂肪酸者，是素食者的優良選擇。Omega-3脂肪酸可增加記憶力、專注力、甚至抗發炎，有助於大腦健康。

●鈣鎂鋅，骨骼強健：100公克的核桃含有鈣98毫克、鎂158毫克、鋅2.6毫克。不過，1天吃100公克的核桃應該會胖死，因此適量補充核桃，還是能加減得到鈣、鎂、鋅，讓骨骼和牙齒更健康。

●抗氧化小戰士：核桃富含維生素E，能幫助抗氧化，減少自由基傷害，讓皮膚更有光澤，還能延緩老化。

核桃適量吃、正確挑選最健康！吳映蓉提醒，核桃熱量高，吃太多容易胖，建議每天適量1小把（約3-5顆），當點心剛剛好。在食用核桃時，建議不要加糖、鹽，選擇原味的，適時搭配優格、沙拉、燕麥粥等食物，營養加倍。

專家建議，食用核桃時，建議不要加糖、鹽，選擇原味的，適時搭配優格、沙拉、燕麥粥等食物，營養加倍；示意圖。（圖取自freepik）

專家建議，食用核桃時，建議不要加糖、鹽，選擇原味的，適時搭配優格、沙拉、燕麥粥等食物，營養加倍；示意圖。（圖取自freepik）

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