健保給付拚突破！ 3癌免疫療法最快上半年全面給付

健保陸續新增或擴增給付癌症用藥。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕賴政府「健康台灣」藍圖力拼下降癌症死亡率3分之1，健保署長石崇良今（19日）表示，針對乳癌、肺癌、大腸直腸癌適用免疫療法（IO），健保預計將給付食藥署核准的全適應症，但所涉金額龐大，正在與藥廠議價階段，最快上半年上路，估計今年健保給付癌症治療，可望全面與國際標準治療指引接軌。

石崇良指出，去年健保給付新藥包含癌藥共60億元，較前年的30億元幾乎翻倍成長，今年更有癌藥基金50億元，預估全年新藥預算達到100億元，因此有機會追上國際標準治療指引，希望提供醫師更有利的武器，幫助病友度過人生低潮。

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石崇良提到，目前1年癌症就醫約88萬人，其中乳癌18萬人最大宗，去年至今健保已擴增給付6項乳癌用藥，支出17億元，預估近7000人受惠，強調隨著新藥發展、治療模式朝向精準化，為病友找到最合適的方式。

石崇良指出，醫學會也反映，目前健保給付乳癌治療還差免疫療法，現在規劃包含乳癌、肺癌、大腸直腸癌適用免疫療法，朝向全適應症給付，也就是食藥署核准的適應症，健保均給付，但所涉金額龐大，正在與藥廠議價中，最快上半年上路。此外，乳癌治療新增與擴增給付藥物，尚有7、8項陸續有進展，應該上半年審查完畢，下半年就會陸續到位。

石崇良說明，今年健保給付癌症治療可望全面與國際標準治療指引接軌，在藥品到位後，也須確保錢花在刀口上，要確認治療的精準程度與品質，因此下半年將會推動論質計酬方案，以乳癌優先。論質計酬為連結財務誘因與醫療服務品質的支付制度，目的在於促使整體醫療服務品質提升。

針對乳癌用藥，台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，今年2月起，健保已將新一代ADC（抗體藥物複合體）藥物的部分適應症納入給付，若接下來全面給付免疫療法，用藥的拼圖就算拼好了，壓力就在醫界了，給這麼好的藥，必須努力讓死亡率下降。乳癌治療權威、台北榮總副院長曾令民指出，目前免疫療法主攻三陰性乳癌，預估適用對象約1500人。

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