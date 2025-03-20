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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》楊桃護心降血糖！ 營養師：糖友適量吃、1族群避免

2025/03/20 08:31

營養師表示，楊桃的水分含量非常高，有助於消暑解渴；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，楊桃的水分含量非常高，有助於消暑解渴；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「星星」楊桃酸甜好滋味，又具有豐富營養，廣受大小朋友喜歡！營養師李婉萍表示，楊桃富含營養，具降血糖、護心血管健康、抗發炎等好處。不過，由於其中含有高量草酸和神經毒素Caramboxin，因此腎功能不全者不建議食用，一般民眾、糖友則建議適量吃即可，1天至多2份護健康。

李婉萍在臉書專頁發文分享，楊桃的水分含量非常高，有助於消暑解渴。此外，它能提供豐富的維生素和鉀、鎂、鋅等礦物質，膳食纖維和維生素C的含量也相當不錯；其中的類黃酮、原花青素、維生素C、β-胡蘿蔔素、單寧和沒食子酸等成分具抗氧化，被認為能夠有效清除活性氧和其他自由基。

營養師提及，楊桃含有類黃酮、原花青素、維生素C、β-胡蘿蔔素、單寧等抗氧化成分，被認為能夠有效清除活性氧和其他自由基；示意圖。（圖取自pixabay）

營養師提及，楊桃含有類黃酮、原花青素、維生素C、β-胡蘿蔔素、單寧等抗氧化成分，被認為能夠有效清除活性氧和其他自由基；示意圖。（圖取自pixabay）

楊桃富營養，有助於身體健康。李婉萍提及，一些體外與動物研究中發現，從楊桃提取而來的物質具備降血糖、降膽固醇、抗發炎、抗腫瘤與增強免疫等潛在健康效益。1份來自印尼的文獻則讓罹患高血壓的老年人每天1次、於飯後服用楊桃汁約200毫升，證實楊桃有益於心血管系統，降低血壓值，不過，該研究較為小型，若有任何疾病還是要遵循醫生建議。

哪些族群不適合食用？李婉萍提醒，楊桃含有高量草酸和一種神經毒素Caramboxin，正常腎功能者能代謝掉毒素，因此一般人、糖友可適量吃，至多吃到2份，1份相當於1顆常見大小的楊桃（去芯籽、硬邊約250公克）；反之，腎功能不全者就會建議不要吃楊桃。

營養師提醒，楊桃含有高量草酸和一種神經毒素Caramboxin，正常腎功能下能代謝掉毒素，因此建議腎功能不全者避免食用；示意圖。（圖取自shutterstock）

營養師提醒，楊桃含有高量草酸和一種神經毒素Caramboxin，正常腎功能下能代謝掉毒素，因此建議腎功能不全者避免食用；示意圖。（圖取自shutterstock）

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