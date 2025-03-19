醫療照護「All in One」新北擬建鶯歌健康醫養園區

新北市政府將斥資20億元興建「鶯歌健康醫養園區」，結合未來智能衛生所、複合式門診中心及綜合式長照機構，圖為模擬示意圖。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市鶯歌區近年人口成長，幼兒及長輩照護需求日益增加，新北市長侯友宜今（19）天宣布，將斥資20億元興建「鶯歌健康醫養園區」，結合未來智能衛生所、複合式門診中心及綜合式長照機構，提供市民完善的「All in One」醫療照護資源，今年展開先期規劃，預計2027年動工。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議簡報指出，「新北醫動養」政策涵蓋智慧醫療、運動營養及在地安養，鶯歌區目前人口數約8萬9000人，鄰近的恩主公醫院與市立土城醫院提供急重症住院服務，轄內46家基層診所及鶯歌衛生所提供基層醫療、疾病預防和健康促進服務等。

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陳潤秋說，鶯歌衛生所現有廳舍老舊、空間狹小，雖然2021年曾進行「衛生所再設計」，打造明亮時尚的室內空間，重新規劃動線，但受限先天環境條件，仍有必要擴建。市府規劃在鶯歌火車站前方的鶯歌區中正段1069地號興建「鶯歌健康醫養園區」，緊鄰興建中的捷運三鶯線鶯歌站，以及今年即將開館的新北市美術館。

衛生局主任秘書林惠萍說明，「鶯歌健康醫養園區」預定地現況為建國第一停車場，基地面積約677坪，停車場用地將多目標使用，規劃1樓設置未來智能衛生所，提供完善、智慧化的公共衛生服務；2樓設置複合式門診中心，整合多元化科別及慢性病照護，將委託大型醫院以附設門診的方式營運，引進兒科、眼科、復健科等，提供復能資源。

此外，3樓設置綜合式長照機構，提供失能或失智長輩日間照顧服務，設置巷弄長照站C據點及「有FU長照站」，落實長者在地安養，總計1到3樓使用面積約1625坪，另4到9樓興建停車場，可提供250格以上汽車位，頂樓打造空中花園。

新北市議員江怡臻表示，鶯歌發展迅速，在地醫療和長照需求逐漸增加，僅有基層診所資源不足，設立鶯歌醫養園區是重中之重，除了擁有交通便利的優勢，鄰近新北市美術館，結合「2030三鶯文創整合計畫」，鶯歌的生活機能與育樂將全面起飛，肯定市府重視鶯歌在地需求，希望中央全力支持。

新北市政府規劃在鶯歌火車站前方的停車場用地興建「鶯歌健康醫養園區」。（衛生局提供）

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