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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

桃市府號召「親師生」齊減重 家長鏟肉22公斤成果驚人

2025/03/18 20:17

「桃園超感動－肉肉桃走中」計畫，32歲家長邢瑋（左）減掉22公斤，平鎮區平南國中7年級學生林銨（中）減掉13公斤，同班同學游東諺（右）也鏟掉8公斤。 （記者鄭淑婷攝）

「桃園超感動－肉肉桃走中」計畫，32歲家長邢瑋（左）減掉22公斤，平鎮區平南國中7年級學生林銨（中）減掉13公斤，同班同學游東諺（右）也鏟掉8公斤。 （記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府與台灣諾和諾德藥品股份公司合作舉辦「桃園超感動－肉肉桃走中」計畫，號召全市學校學生、家長及老師一起減重，經過近5個月的時間，參與的55所學校共減下265公斤，其中，32歲家長邢瑋減重22公斤，平鎮區平南國中7年級學生林銨減下13公斤，同班同學游東諺也鏟掉8公斤。

邢瑋說，她已經胖了30年，結婚生子後，更不覺得人生有需要減重這件事，身高只有148公分的她，體重最重達到110公斤，直到這個活動讓她開啟了「開關」，讓她體驗到瘦下來可以參加好多活動，可以坐上以前坐不上的遊樂器材，「馬上就要去遊樂園一次玩個夠」。

她也提到，這次與丈夫、2個孩子一起減重，最大的收獲應該就是全家人的健康，但過程真的很辛苦，尤其要控制飲食，原本三餐肉類佔比高，外食常選吃到飽或速食，現在改提高蔬菜水果比例，外食也選蔬果多的飲食，但是只要養成習慣，把原本覺得很難的事變簡單就會成功，她還在減重的路上，希望能瘦到70公斤。

「桃園超感動－肉肉桃走中」計畫，號召全市學校學生、家長及老師一起減重，32歲家長邢瑋（左）減掉22公斤，右為桃園市副市長王明鉅。（記者鄭淑婷攝）

「桃園超感動－肉肉桃走中」計畫，號召全市學校學生、家長及老師一起減重，32歲家長邢瑋（左）減掉22公斤，右為桃園市副市長王明鉅。（記者鄭淑婷攝）

林銨分享，減重最大的困難是戒掉垃圾食物，原本自己不愛吃菜，現在覺得菜也很好吃，去年9月到11月明顯感覺體態輕盈不少，讓他減重的決心更加堅定、自信，「一件事只要去習慣就會成功」；游東諺說，體重從88公斤降到80公斤，過程中覺得運動很困難，因此他從簡單的運動開始，像是堅持每天開合跳10分鐘，並改掉以前2天吃1次炸雞的習慣。

體育局今（18）日在桃園市立圖書館總館舉辦成果座談會，邀請參與的學校、家長及學生分享執行成果，副市長王明鉅表示，今年共有28所國小、18所國中及9所高中參與，學生依個人需求報名健康組或競賽組，並可與家長或老師組隊參加，總計減重265公斤，盼明年能擴大辦理，最好是全市學校都能參加。

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