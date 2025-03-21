健康網》春天濕暖 小心「妹妹」生病！醫：4點保養私密處

張瑜芹指出，春天氣溫變暖，若選擇不透氣的內褲，容易造成濕悶，導致細菌和黴菌滋生。因此建議，選擇純棉材質、寬鬆透氣的內褲；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季即將到來，怎麼保養私密處？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文提醒，春天氣溫回暖，濕度上升，容易讓細菌和黴菌滋生，關於春天如何保養私密處，包含穿透氣內褲、正確清潔、避免久坐、注意飲食提升私密處健康。

穿透氣內褲避免悶熱

張瑜芹指出，春天氣溫變暖，若選擇不透氣的內褲，容易造成濕悶，導致細菌和黴菌滋生。因此建議，選擇純棉材質、寬鬆透氣的內褲，避免過於緊身的合成纖維材質，讓私密處保持乾爽舒適！也不要因為懶或累，好幾天才換一次內褲，以免因為汗水或分泌物堆積，而引起感染。清洗內褲時，應使用溫和的清潔劑，並在陽光下曬乾，陽光的紫外線有助於殺菌消毒！

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正確清潔避免過度搓洗

張瑜芹說明，春天是過敏高發的季節，花粉、粉塵增多，再加上氣候潮濕，容易影響私密處的菌叢平衡。以為清潔越頻繁徹底，私密處就會更健康，事實上過度清潔反而破壞私密處自我保護機制，影響酸鹼平衡，讓細菌更容易入侵！建議使用溫和的私密清潔產品，少用香皂、沐浴乳或含有刺激性成分的清潔用品，以免造成乾澀、敏感或過敏反應。清洗時，以溫水沖洗，避免用力搓洗，只需輕輕清潔外陰部即可，不需要進行陰道內清潔，以免破壞天然菌群平衡！

避免久坐保持私密處乾爽

張瑜芹表示，春天的濕度較高，私密處容易因潮濕，而產生異味或感染風險。 特別是長時間穿緊身牛仔褲或絲襪時，更容易造成細菌滋生。因此建議適時起身活動，讓身體保持通風，減少私密處的不適感。運動後也要立即更換濕汗的內褲或運動褲，以避免細菌繁殖。另外，選擇柔軟吸汗的衛生棉或護墊，並勤更換，保持清爽無異味！

注意飲食提升私密處健康

張瑜芹強調，飲食與私密處健康息息相關，建議多攝取富含益生菌的食物，如優格、泡菜，幫助維持私密處菌叢平衡，降低感染風險。此外，也可以多吃像是草莓這類，富含花青素的水果，有助於預防泌尿道感染，讓私密處維持健康狀態。

張瑜芹建議，可以多吃像是草莓這類，富含花青素的水果，有助於預防泌尿道感染，讓私密處維持健康狀態。（圖取自freepik）

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