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健康網》少吃多動「瘦」不了！ 營養師點「關鍵」學會3點

2025/03/18 18:59

營養師表示，過度節食容易使營養不良，特別是當蛋白質攝取不足時，又積極運動，反正又會讓肌肉流失，脂肪減不掉；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，過度節食容易使營養不良，特別是當蛋白質攝取不足時，又積極運動，反正又會讓肌肉流失，脂肪減不掉；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為少吃多動是減重原則，因此一味著節食、狂運動，卻發現減重效果不彰？營養師鄭玲君表示，過度節食容易使營養不良，特別是當蛋白質攝取不足時，又積極運動，反正又會讓肌肉流失，脂肪減不掉，建議飲食均衡，並優先選擇植物性蛋白質，若要選擇動物性蛋白質者，應挑選瘦肉部位，並搭配適度運動，成功瘦身！

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片說明，過度節食容易面黃肌瘦、營養不良，特別是當蛋白質攝取不足時，又積極運動，容易優先分解肌肉，而不是減掉脂肪。

鄭玲君提醒，正確減重方式應該要吃好、吃巧，其中，以正常人來說，每天蛋白質應攝取到體重數字的1.5倍，舉例來說，60公斤的人每日應攝取90公克的蛋白質。此外，也應搭配適度運動，吃得飽、動得巧，助減重。

鄭玲君建議，在選擇蛋白質時，應優先選擇植物性蛋白質，以減輕身體負擔；再者，若選擇動物性蛋白質時，應挑選瘦肉食用，避免肥肉、油炸食物，更健康。

營養師表示，正確減重方式應該要吃好、吃巧，並搭配適度運動，助瘦身；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，正確減重方式應該要吃好、吃巧，並搭配適度運動，助瘦身；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

一味追求瘦 小心免疫下降、骨鬆上門

體重控制過猶不及，絕不是追求體重計數字越低越好。國健署提醒，肥胖和多種慢性病息息相關，但「養瘦」也得三思，瘦並不一定健康，並非僅關心體重計的數字，而是注意BMI數值（身體質量指數）是否屬於健康範圍。以18歲至65歲的成人來說，建議維持在18.5-24間，倘若BMI值低於18.5即為過瘦，一味地追求「瘦」，恐怕出現免疫力差、容易有婦科疾病或不易懷孕，及骨質疏鬆的危險。

營養均衡天天5蔬果 健康減重

不只如此，減重期間仍需注重營養均衡！國健署表示，為保持健康的身體，均衡攝取各類食物，尤其應確實吃到「天天5蔬果」。因葉菜類含豐富纖維，能促進腸道蠕動，以改善便秘、降低膽固醇，同時也含有豐富礦物質及維生素，其為參與身體代謝的重要因子，建議將5份蔬果分散在每天3餐中，如果能夠攝取多色蔬果更好。

國健署提醒，瘦並不一定健康，瘦身時並非只在意體重計的數字，而是注意BMI數值是否屬於健康範圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，瘦並不一定健康，瘦身時並非只在意體重計的數字，而是注意BMI數值是否屬於健康範圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

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