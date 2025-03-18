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健康網》約會前保養攻略！ 醫：5招快速變美

2025/03/18 21:25

吳易儒指出，約會前一定要做密集保濕護理。可早晚使用玻尿酸精華加上保濕乳液，為肌膚補水，約會前一天可敷補水面膜，加強鎖水效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒指出，約會前一定要做密集保濕護理。可早晚使用玻尿酸精華加上保濕乳液，為肌膚補水，約會前一天可敷補水面膜，加強鎖水效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春暖花開出門約會正是時候！約會前如何快速變美？新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美芳療保養身心靈」發文分享，約會前的保養攻略：包含深層清潔去角質、高效保濕鎖水、冰敷消腫、亮白修復、提升氣色。

深層清潔去角質

吳易儒表示，如果你的肌膚看起來暗沉、毛孔粗大，那一定要先深層清潔與去角質，適度去除老廢角質能讓肌膚更光滑細緻，妝感更加服貼。推薦溫和果酸換膚、酵素去角質，也要避免使用顆粒過大的去角質產品，以免刺激肌膚。另外，需提前2-3天進行，避免皮膚敏感影響約會當天的妝效。

高效保濕鎖水

當皮膚缺水時，不僅容易乾燥脫皮，還可能導致妝容浮粉。因此，約會前一定要做密集保濕護理。吳易儒建議，早晚使用玻尿酸精華加上保濕乳液，為肌膚補水，另外約會前一天可敷補水面膜，加強鎖水效果，也可以考慮使用保濕噴霧，隨時保持肌膚水潤。

冰敷消腫

吳易儒指出，如果約會前一天不小心太晚睡，或吃太重口味的食物，可能會導致臉部浮腫。這時候，冰敷或冷敷能幫助消腫，讓五官更立體。方法很簡單，用冷水沖洗臉部，促進血液循環，然後冰敷眼周5-10分鐘，減少眼袋與浮腫，另外也推薦使用含有咖啡因或綠茶成分的眼霜，加強消水腫效果。

吳易儒說，亮白修復護理能幫助淡化暗沉，讓膚色均勻透亮。可使用含有維他命C、傳明酸的精華，減少色素沉澱；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒說，亮白修復護理能幫助淡化暗沉，讓膚色均勻透亮。可使用含有維他命C、傳明酸的精華，減少色素沉澱；圖為情境照。（圖取自freepik）

亮白修復

約會時也一定要擁有淨白透亮的好氣色，亮白修復護理能幫助淡化暗沉，讓膚色均勻透亮。可使用含有維他命C、傳明酸的精華，減少色素沉澱。另可考慮進行醫療級導入，如亮白導入，或淨膚雷射，讓膚色更均勻。不過，建議提前3-5天施作，避免肌膚刺激導致敏感發紅。

提升氣色

吳易儒說，氣色不佳會讓整體精神狀態下降，因此約會前可以適度調整作息與飲食，搭配適當的護理來改善氣色。建議補充足夠睡眠，避免黑眼圈與倦容。約會前可以適量飲用紅棗枸杞茶或維他命B群，提高新陳代謝。約會當天可考慮使用輕盈型底妝，再加上珊瑚色腮紅，打造健康氣色。

約會前一定要做密集保濕護理。吳易儒建議，早晚使用玻尿酸精華加上保濕乳液，為肌膚補水，另外約會前一天可敷補水面膜，加強鎖水效果，也可以考慮使用保濕噴霧，隨時保持肌膚水潤。

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