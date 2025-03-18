健康網》4步驟完成簡單家常菜！ 營養師教做「鐵板豆腐」

營養師分享「鐵板豆腐」料理做法，只要4步驟就能輕鬆上桌。（圖取自楊斯涵臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質是每人每日必需攝取的營養素，而依據國建署提供的每日飲食指南手冊中，豆魚蛋肉類的「豆類」為應優先攝取的蛋白質，如豆腐、豆乾、豆皮等。營養師楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享一道常見豆類家常菜「鐵板豆腐」，只要4步驟就能輕鬆上桌，簡單又營養。

●食材準備：

雞蛋豆腐、紅蘿蔔、青蔥、鴻喜菇、玉米筍（可依個人喜好調整）。

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●料理4步驟：

1.將雞蛋豆腐切成長方形、紅蘿蔔切成薄圓形、青蔥切成蔥綠跟蔥白、玉米筍切斷。

2.熱鍋，加入橄欖油，等油熱之後，再放入雞蛋豆腐，煎成金黃色後取出。

3.將蔥白炒香，放入紅蘿蔔、玉米筍、鴻喜菇。

4.最後加入蔥綠，與步驟2的雞蛋豆腐混合即可。

衛福部指出，蛋白質來源多樣，豆魚蛋肉類除了提供優質蛋白質外，還提供多元營養素，如黃豆、黑豆作成的豆製品，飽和脂肪酸含量低，也富含類大豆異黃酮，具有抗氧化活性；海鮮及魚是質軟、脂肪低、含有ω−3（Omega-3）脂肪酸，能減少身體的發炎反應；雞蛋含豐富的維生素A、B2、鐵、鋅等營養素，能促進皮膚及黏膜組織的增生及修復；而肉類中紅肉鐵質含量高，豬腰、豬肝等內臟類食物則富含鐵、維生素A及葉酸等，可適量補充。

國健署提醒，為避免同時吃入不利健康的脂肪（如飽和脂肪），在選擇這類食物時，其優先順序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉、畜肉。此外，應避免油炸和過度加工的食品，才不會攝取過多的油脂和鈉。

國健署提醒，蛋白質優先攝取順序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉、畜肉；示意圖。（圖取自freepik）

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