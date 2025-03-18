頭頸癌患者右眼短暫黑矇 醫提醒癌友定期追蹤頸動脈狹窄

衛福部桃園醫院耳鼻喉科鄭爵儀主任（右2）、癌症中心護理長郭昭岑（右1）。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕45歲曾先生是1名科技業從業人員，平時注重健康飲食並規律運動，且無慢性病史，他在18歲時確診鼻咽癌，接受完整放射線治療後恢復健康，經持續追蹤無復發跡象，但最近1個月內他2次出現右眼短暫黑矇情況，眼科檢查未發現異常，患者被轉診至神經內科進一步檢查，確認右側頸動脈狹窄程度嚴重，衛生福利部桃園醫院醫療團隊提醒病友務必定期追蹤頸動脈狹窄。

經桃園醫院神經內科醫師江宏基診斷，頸動脈超音波檢查顯示曾先生右側頸動脈狹窄程度已達70%，而在1年前他的狹窄程度尚不足50%，顯示病變進展迅速，進一步電腦斷層血管攝影（CTA）確認狹窄的嚴重程度、範圍及位置後，醫師立即安排頸動脈支架置放手術，手術後曾先生的黑朦症狀未再發生。

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江宏基表示，頸動脈狹窄可能導致腦部供血不足，症狀可能包括同側眼睛短暫黑朦、對側肢體無力、短暫性語言障礙，甚至可能引發腦中風，常見的風險因素包括糖尿病、高血脂、高血壓、老化及放射線治療史，而頸動脈超音波是一種非侵入性、快速且方便的檢查方法，可有效監測狹窄的進展情況，若狹窄程度超過50%且伴隨症狀，建議進一步進行CTA或磁振血管攝影（MRA）檢查，以評估是否需要介入性治療。

江宏基表示，需要特別注意的是，放射線治療引起的頸動脈狹窄通常範圍較長，病變可能分布於較高或較低的頸動脈區域，使得傳統的頸動脈內膜切除術（CEA）較難執行，隨著醫療技術的進步，頸動脈支架置放手術（CAS）已成為一種安全且有效的治療方式，特別適用於放射線治療後的頸動脈狹窄患者。

桃園醫院耳鼻喉科主任鄭爵儀表示，頭頸癌治療除了手術，患者通常還需接受化學治療與放射線治療，雖然放射線治療能提升患者存活率，但長期來看可能導致頸動脈狹窄，研究顯示，放療後2年內，約有12%的患者會出現50%以上的頸動脈狹窄，且某些患者的病變可能會在短時間內迅速惡化。

桃園醫院癌症中心護理長郭昭岑表示，為提升癌友的長期健康照護，對於接受放射線治療已超過18個月的病友，醫療團隊會主動協助安排至神經內科，定期進行頸動脈超音波檢查，以便及早發現病變並進行適當治療；她也提醒，曾接受放射線治療的病友，若出現短暫性視力模糊，如黑朦、單側肢體無力、短暫性語言障礙、暈眩或短暫性昏厥等症狀應立即就醫，以降低腦中風風險。

桃園醫院院癌症中心提醒，頸動脈狹窄的進展可能沒有明顯症狀，因此定期檢查至關重要，透過早期診斷與適當治療，可有效降低缺血性腦血管事件的風險，確保病友的健康與生活品質。

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