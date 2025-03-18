5旬男慢性肌腱炎發作 開門都痛！震波治療助恢復

康耀文主任指出，慢性肌腱炎若症狀較為嚴重，可採用體外震波治療，透過高能量震波來刺激組織修復。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕52歲陳先生平時喜歡打羽球，曾因殺球用力過猛出現手肘不適，但休息幾天就恢復，不以為意。近日適逢掃墓時節，一連趕了幾場祭拜，並且除草、整理墓地。沒想到回家後右肘外側劇烈疼痛，連開門都痛到受不了，前往醫院就醫檢查，才發現是長期累積引發的慢性肌腱炎，所幸安排震波治療後大幅緩解，讓他不再痛了。

亞洲大學附屬醫院復健科主任康耀文指出，患者到院時表示，右手肘外側連提水壺倒水、扭開瓶蓋，甚至連轉動門把開門等簡單動作，都會引發劇烈疼痛。經詳細問診與超音波檢查，研判並非單純急性發炎，而是長期累積造成的舊疾復發，確認是慢性肌腱炎。

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康耀文表示，患者曾在1年半前打羽球後就出現右肘不適症狀，但未特別重視，之後又陸續發生，導致肌腱已有慢性發炎與結構退化前兆，若能提早介入，先透過物理治療與復健運動可望有所改善，包括熱敷、超音波、雷射治療等，此外也可針對患部進行深層軟組織按摩、伸展與肌力訓練，都有助於強化肌肉，提高肌腱的穩定性與耐受力。

若症狀較為嚴重、復原進度緩慢，康耀文也建議可採用體外震波治療，透過高能量震波刺激組織修復，對慢性肌腱炎有良好效果，患者經建議採用自費的震波治療兩週後，症狀便大幅緩解。

康耀文介紹，慢性肌腱炎與急性肌腱炎不同的是，後者通常是因單次過度使用或受傷引起，處理方式以休息、冰敷1到2天、藥物治療及物理治療為主，以減輕發炎反應，但慢性肌腱炎是因長期反覆使用或姿勢不良導致微小損傷累積，進而使肌腱結構逐漸退化，甚至衍生慢性疼痛、肌腱撕裂等嚴重後果。

康耀文提醒，平常應避免長時間重複相同動作，在運動前做好暖身，若需搬運重物，也應使用正確施力方式，避免過度負荷單一肌群，萬一出現肌腱不適，可先嘗試局部熱敷、伸展運動及適度休息，若疼痛持續數週甚至數月都沒有緩解，應及早就醫，評估適合的治療方式。

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