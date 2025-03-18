健康網》孩子不吃飯小心異「腸」 營養師推4種好菌食物

營養師指出，孩子沒胃口未必是挑食，腸道菌群失衡會造成消化功能下降，營養吸收差，孩子自然不會感覺餓；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕爸媽精心準備的飯菜，孩子只吃幾口就說「吃飽了」，小心恐是腸道出問題！營養師薛曉晶解釋，腸道就像人體的「消化工廠」，負責分解食物、吸收營養。如果腸道菌群失衡，缺乏益生菌，造成消化功能下降，營養吸收效率變差，自然不會感覺餓。想幫孩子恢復食慾，就要腸道健康，建議補充4種「好菌食物」：地瓜、優格、白木耳及奇亞籽。

腸道菌群失衡 越吃越少

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，據2016年《Quality Assurance and Safety of Crops & Foods》刊登的研究顯示，水溶性纖維與益生元能促進腸道內的益菌生長，進而改善腸道功能，提升營養吸收率。若腸道菌群不平衡，食物消化變慢，孩子自然會「越吃越少」。

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而《Food & Function》2024年刊登的研究則指出，攝取高果膠能促進腸道消化功能，提高腸道健康狀態，同時增強免疫功能。如果想要改善孩子的食慾，關鍵不是強迫孩子吃飯，而是從根本解決腸道健康問題。

缺乏益生菌 影響吸收

薛曉晶說，據2020年《Nutrients》刊登的研究顯示，特定的益生菌能幫助分解膳食纖維，促進腸道蠕動，提高營養吸收率。腸道缺乏益生菌時，可能會有以下3問題：

●消化不良：食物長時間滯留腸道，影響營養吸收。

●脹氣與腹痛：食物發酵速度變慢，產生腸道不適感。

●血糖波動大：容易讓孩子對甜食更有興趣，而忽略正餐。

3狀況判斷腸道是否失衡

想知道孩子腸道是否失衡，薛曉晶說，可從以下3狀況判斷，包括：很少主動說「我好餓」；沒吃多少卻說「吃飽了」；偏好甜食、零食，對正餐沒興趣。如果中了2項以上，可能就是腸道菌群失衡，影響了孩子的消化能力。

4種好菌食物 提升食慾

至於如何調整腸道菌群，薛曉晶建議以下4種食物能補充益生菌、提升消化力。

●地瓜：含有豐富的抗性澱粉，是腸道好菌最喜歡的食物。能促進腸道蠕動，提高飢餓感，讓孩子更願意進食。薛曉晶說，據《Nutrients》2023年刊登的研究，發酵產生的短鏈脂肪酸（SCFA）能幫助維持腸道健康，提高消化效率。

推薦吃法：

起司地瓜飯糰：甜甜的地瓜加上起司，孩子超愛吃。

燕麥地瓜小鬆餅：營養豐富的健康點心，幫助提升食慾。

●優格：富含乳酸菌與雙歧桿菌，能幫助維持腸道健康，減少脹氣、消化不良等問題，讓孩子吃飯更輕鬆。薛曉晶指出，據2016年《Quality Assurance and Safety of Crops & Foods》刊登的研究顯示，乳酸菌與雙歧桿菌的增加與心血管健康、血糖控制、體重管理密切相關。

推薦吃法：

彩色水果優格杯：搭配草莓、藍莓等水果，美味又健康。

藍莓優格奇亞籽布丁：小朋友最愛的QQ點心。

營養師說，優格屬於「好菌食物」之一，富含乳酸菌與雙歧桿菌，搭配藍莓等水果食用，可維持孩子腸道健康；示意圖。（圖取自photoAC）

●白木耳：富含植物性膠質與水溶性纖維，不僅有助腸道益菌生長，還能維持腸胃保護力，讓消化系統更健康！薛曉晶表示，2023年在《Nutrients》刊登研究顯示，燕麥與其他高纖維食物均可促進腸道有益菌 Akkermansia（Akk菌）和Bifidobacterium（雙歧桿菌）的生長，有益腸胃蠕動，提升消化吸收能力。

推薦吃法：

白木耳紅棗湯：補充膠質，促進腸道保護力。

白木耳雞湯：搭配蛋白質，提高營養吸收率。

●奇亞籽：富含水溶性纖維，有助腸道蠕動，提升消化效率，讓孩子更容易感到飢餓，進而增加食慾。薛曉晶說，據《Food & Function》在2024年刊登研究顯示，益生元和高果膠攝取能顯著改善消化功能，促進腸道菌群健康發展。

推薦吃法：

香蕉燕麥奶昔：燕麥與奇亞籽的完美搭配，幫助腸胃消化。

柚子奇亞籽飲：清爽又能促進腸道健康。

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