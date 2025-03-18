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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

6旬男受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數10年 中醫調理獲改善

2025/03/18 12:48

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數十年，後到蔡宗璟中醫診所調理；調理後手部的丘疹面積漸漸縮小。（記者洪美秀攝）

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數十年，後到蔡宗璟中醫診所調理；調理後手部的丘疹面積漸漸縮小。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名60歲男子，數10年來飽受氣喘、夜咳及異位性皮膚炎之苦，除晚間常因夜咳及呼吸不順無法入睡，更飽受身體全身紅疹發癢之苦，遍尋西醫只能吃藥或擦藥減緩不適，難以根治。後到新竹市蔡宗璟中醫診所求治，透過中藥調理，大約3個月氣喘及過敏性鼻炎症狀獲改善，再經半年，皮膚紅疹情形也獲改善，困擾多年的異位性皮膚炎和氣喘也獲改善。

中醫診所醫師蔡宗璟表示，患者前來診間求助時，有嚴重異位性皮膚炎，在小腿及手腕附近皮膚時常紅癢起丘疹，且因搔癢難耐，患處滿是抓痕，而本身又患有氣喘，咳嗽與喘也時常發作，。

蔡宗璟把脈及問診後，得知患者半夜咳嗽會伴隨喘鳴聲，早上易打噴嚏、流鼻水，平時容易疲倦精神差，排便稀軟，脈象浮弦滑，舌質暗紅苔白黏，是典型的痰濕症並夾有肺熱和肺氣不降。經開立符合患者體質的中藥，包括運用陳皮、厚朴、地膚子、莪朮、白芷等藥物燥濕利濕，再以萊菔子、葶藶子、枳實、牛蒡子等藥物來降肺氣清肺熱。

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數十年，後到蔡宗璟中醫診所調理。目前已獲明顯改善，除改善氣喘等症狀，就連腳部及手部的丘疹面積也越來越小。（記者洪美秀攝）

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數十年，後到蔡宗璟中醫診所調理。目前已獲明顯改善，除改善氣喘等症狀，就連腳部及手部的丘疹面積也越來越小。（記者洪美秀攝）

患者1週回診後發現右側小腿處的紅色丘疹明顯減少，因氣喘而造成的咳嗽與喘也減緩，呼吸道的痰與鼻涕也大量減少，且經長期治療，右側小腿處紅疹已消失，連抓痕與結痂也看不見，患者原先因氣喘所造成的咳嗽與喘鳴也消失，目前仍服用中藥診治頑固的異位性皮膚炎。

蔡宗璟說，異位性皮膚炎在皮膚表現上會有紅斑、乾燥、搔癢，急性期會有丘疹及水泡，慢性期會有結痂及脫屑。異位性皮膚炎合併有氣喘的患者約40%，合併過敏性鼻炎約70%，異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎三者均屬過敏性疾病，統稱異位性體質，只要耐心調理，是可獲診治的。

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾，嘗試中醫調理，使用的中藥材也都以排濕調整為主。（記者洪美秀攝）

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾，嘗試中醫調理，使用的中藥材也都以排濕調整為主。（記者洪美秀攝）

6旬男有氣喘異位性皮膚紅疹，中醫調理後，腳部的丘疹已完全根治。（記者洪美秀攝）

6旬男有氣喘異位性皮膚紅疹，中醫調理後，腳部的丘疹已完全根治。（記者洪美秀攝）

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數十年，後到蔡宗璟中醫診所調理，經吃1年多，已獲明顯改善，手部的丘疹面積也越來越小。（記者洪美秀攝）

新竹6旬男子受氣喘異位性皮膚紅疹困擾數十年，後到蔡宗璟中醫診所調理，經吃1年多，已獲明顯改善，手部的丘疹面積也越來越小。（記者洪美秀攝）

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