健康網》累到喝咖啡也沒用恐腸胃出事！ 營養師推4食物改善

〔健康頻道/綜合報導〕您是否每天都覺得很疲倦、睡飽了還是沒精神?當心是腸胃吸收不良所致喔!營養師薛曉晶指出,當腸胃功能下降,營養吸收率變差,身體獲得的能量就會減少,導致精神不濟。因此,她列出4種能提升吸收力、促進能量代謝的食物,如含多醣體的黑木耳、含維生素B群的南瓜、有豐富益生菌的優格,以及含Omega-3脂肪酸的亞麻仁籽,幫助民眾恢復精神。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享幾個疲勞警訊,「睡了8小時卻仍覺得累」、「喝咖啡提神卻沒什麼效果」、「皮膚變暗沉、氣色不好」,若中了2項以上,代表腸胃健康可能出問題,需要好好照顧!

腸胃不好恐致「長期疲勞」

薛曉晶指出,根據《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics》在2017年刊登的研究顯示,水溶性纖維會影響小腸的吸收功能,可減緩葡萄糖吸收,改善血糖穩定性,進而影響能量代謝。如果腸胃消化速度太快,或是腸道菌群失衡,可能會導致血糖忽高忽低,能量供應不穩定,讓人一天到晚覺得疲累。

此外,腸道菌群與能量代謝也密切相關。根據《Journal of Strength and Conditioning Research》在2020年刊登的研究顯示,補充水溶性纖維可改善能量代謝,提高運動耐力與抗疲勞能力。這代表,如果想改善慢性疲勞,提升腸胃的營養吸收力是關鍵。

提升代謝4食物 亞麻仁籽還能抗發炎

1.黑木耳:黑木耳含有豐富的多醣體與膳食纖維,能幫助維持腸道菌群平衡,促進腸道健康,增加腸胃蠕動,提升消化吸收與代謝能力。根據 《AJCN》在2021年刊登的研究顯示,高纖維飲食可顯著改善腸道功能,並降低疲勞感。

建議吃法:黑木耳燉雞,補充膠質,讓氣色更好;黑木耳紅棗湯,幫助腸胃蠕動,讓營養更好吸收。

2.南瓜:南瓜富含β-胡蘿蔔素與維生素B群,能幫助身體將食物轉化為能量,提升代謝效率,減少疲倦感。根據 《British Journal of Nutrition》在2014年刊登的研究顯示,水溶性纖維可增加鈣的吸收率,影響能量代謝,進一步改善體力。

建議吃法:南瓜燉雞湯,幫助代謝,減少疲勞;南瓜糙米飯,穩定血糖,提供長效能量。

3.優格:優格含有豐富的益生菌,能平衡腸道菌群,改善消化吸收功能,減少腹脹與消化不良。根據 《Quality in Sport》在2024年刊登的研究顯示,水溶性纖維與益生菌可提升腸胃吸收能力,改善疲倦感。

建議吃法:優格+亞麻仁籽,促進腸胃健康,幫助吸收;優格堅果杯,補充蛋白質,讓能量更持久。

4.亞麻仁籽:亞麻仁籽含有Omega-3脂肪酸,能夠降低發炎反應,減少慢性疲勞,並穩定腦部能量供應。根據 《DeckerMed Medicine》在2018年刊登的研究顯示,Omega-3與水溶性纖維的結合能幫助穩定血糖、降低發炎,提高長時間的能量穩定性。

建議吃法:亞麻仁籽優格,搭配堅果,幫助減少疲勞;亞麻仁籽無糖豆漿,低熱量又能補充好脂肪。

早午餐這樣吃 體力變好、面色紅潤

●早餐:優格+亞麻仁籽+奇亞籽,補充腸道好菌,幫助消化吸收。

●午餐:南瓜黑木耳燉雞+糙米飯,促進代謝,補充好氣色。

●點心:無糖優酪乳+堅果,提升Omega-3,幫助減少慢性疲勞。

