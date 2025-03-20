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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只蛋白質！ 早餐來點「它」更健康 醫曝6優點

2025/03/20 07:27

學者分享，每天早上吃1碗綠色蔬菜有助於腸道健康、心血管保護、血糖穩定等；示意圖。（圖取自freepik）

學者分享，每天早上吃1碗綠色蔬菜有助於腸道健康、心血管保護、血糖穩定等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐除了吃豐富蛋白質、好的碳水、適量水果，您知道攝取綠色蔬菜也很重要嗎？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，每天早上吃1碗綠色蔬菜對人體有6大好處，像是可以幫助腸道健康、保護心血管、穩定血糖，甚至是提升專注力與抗發炎能力。

早餐吃綠色蔬菜抗發炎、助排毒

1.幫助腸道健康，促進消化：綠色蔬菜富含豐富膳食纖維，可促進腸道蠕動、改善便秘，並提供腸道好菌所需的益生元（Prebiotics）。菠菜、甘藍（羽衣甘藍）等含有抗氧化成分，能降低腸道發炎風險，保護腸道屏障功能。

2.穩定血糖，降低胰島素阻抗：早上攝取綠色蔬菜，能延緩碳水化合物吸收，減少血糖快速上升，避免早餐後的血糖震盪（尤其適合糖尿病或胰島素阻抗者）。菠菜、綠花椰菜等含有鎂與鉻，這些礦物質與血糖代謝有關，有助於維持穩定的血糖水平。

3.減少氧化壓力，保護心血管健康：綠葉蔬菜含有葉綠素、類黃酮、β-胡蘿蔔素等，能清除自由基，降低慢性疾病風險。菠菜、甘藍等富含鉀、鎂、硝酸鹽，有助於調節血壓；膳食纖維能減少膽固醇吸收，有助於改善血脂。

4.增強專注力與認知功能：綠色蔬菜富含葉黃素，有助於提升大腦功能，保護視網膜，減少藍光傷害；此外，研究顯示，每天攝取綠色蔬菜的人，在記憶力與認知功能方面的退化速度較慢。

5.抗發炎，降低慢性疾病風險：綠葉蔬菜中的槲皮素、葉綠素、維生素K可減少體內慢性發炎反應，降低與發炎相關的疾病（如關節炎、心血管疾病、代謝症候群）風險。

6.促進肝臟排毒與解毒：綠色蔬菜富含葉綠素，有助於提升肝臟的解毒能力，幫助身體排除毒素，減少重金屬與環境毒素的影響。

4種含綠色蔬菜早餐食譜

●綠色蔬菜炒蛋（菠菜炒蛋、羽衣甘藍炒蛋）。

學者指出，早餐攝取綠色蔬菜不難，他提供4種食譜，如菠菜炒蛋、綠拿鐵、蔬菜湯等；示意圖。（圖取自photoAC）

學者指出，早餐攝取綠色蔬菜不難，他提供4種食譜，如菠菜炒蛋、綠拿鐵、蔬菜湯等；示意圖。（圖取自photoAC）

●綠色蔬菜+優質蛋白質（燙青菜+水煮蛋/豆腐/堅果）。

●綠拿鐵（菠菜+香蕉+無糖豆漿/堅果）。

●味噌湯/蔬菜湯（加上海帶、紫菜、豆腐）。

洪泰雄分享，每天早上吃1碗綠色蔬菜，對身體有諸多好處，若再搭配優質蛋白質（如雞蛋、豆腐、堅果）和健康脂肪（如橄欖油、酪梨），更能提升營養吸收，讓一整天的能量更穩定。

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