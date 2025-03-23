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健康網》天生黃板牙不敢露齒笑？ 牙醫授2方法變亮白

2025/03/23 20:25

針對天生黃板牙，牙醫師建議可以尋求專業協助，嘗試居家和冷光美白，或陶瓷貼片來治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對天生黃板牙，牙醫師建議可以尋求專業協助，嘗試居家和冷光美白，或陶瓷貼片來治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了常攝取易染色食物、藥物影響、牙齒疾病等因素外，有些人先天牙齒就比較黃！牙醫師劉馥萱解釋，有些人可能因牙齒琺瑯質較薄，露出象牙質；或因象牙質天生顏色深黃，導致齒色偏黃。這種天生的黃板牙靠洗牙、噴砂美白或市售美白產品通常效果有限。可以尋求牙醫師協助，嘗試居家和冷光美白，或陶瓷貼片來治療。

天生牙色取決琺瑯質、象牙質

台中東隆牙醫師劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文指出，牙齒顏色就像膚色一樣，每個人天生牙色都不太一樣，而其中關鍵取決於琺瑯質和象牙質的顏色與厚度。

牙齒最外層的「琺瑯質」就像一件半透明的外衣，厚薄因人而異；而內層的「象牙質」則是天生帶黃色，顏色深淺不同。有一些人天生的「象牙質」顏色比較深黃；有一些人則是琺瑯質較薄（先天或老化變薄），透出更多象牙質的黃色，都有可能讓齒色偏黃。

但面對這種因為天生的「黃板牙」，並不是所有牙齒美白方式都解決。例如：洗牙只是清除牙結石，讓口腔更乾淨，不具美白效果；噴砂美白能清除牙齒表面的黃漬，但只能還原牙齒原本的顏色，無法讓它進一步變白；而市售美白產品如美白牙膏、美白牙貼等，效果普遍有限。

牙醫師提到，陶瓷貼片可同時改善牙齒的顏色、形狀、大小及齒縫問題，解決天生黃板牙之餘，同步修飾牙齒微笑曲線，升級笑容質感；示意圖。（圖取自freepik）

牙醫師提到，陶瓷貼片可同時改善牙齒的顏色、形狀、大小及齒縫問題，解決天生黃板牙之餘，同步修飾牙齒微笑曲線，升級笑容質感；示意圖。（圖取自freepik）

天生黃板牙2招解

劉馥萱指出，針對天生黃板牙，目前專業又有效的選擇，主要有2種：

●居家和冷光美白：透過美白藥劑的氧化還原反應，搭配冷光加速作用，可讓牙齒在短時間內提升2至5個色階。但冷光美白可能造成短暫的牙齒敏感、螢光感，甚至輕微脫鈣，不建議本身牙齒較敏感者治療，並且避免頻繁施作。

●陶瓷貼片：陶瓷貼片最大優勢就是能同時改善牙齒的顏色、形狀、大小及齒縫問題，讓你在解決天生黃板牙之餘，同步修飾牙齒微笑曲線，升級笑容質感。

劉馥萱提醒，陶瓷貼片需要先微量修磨牙齒，務必尋找專業牙醫師評估與操作，切勿隨意到坊間美容美甲店或個人工作室胡亂治療，恐對口腔造成不可逆的傷害。

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