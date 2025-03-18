健康網》氟化物傷腎是錯的！ 牙醫教正確使用護齒不中毒

牙醫師指出，在腎功能正常的情況下，氟化物會自然代謝，不會對腎臟造成負擔；示意圖；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，聽說氟化物是透過腎臟代謝，使用含氟牙膏會傷腎嗎？」牙醫師葉昭孝說明，腎功能正常者可以自然代謝，而慢性腎病患者對於許多營養素的攝取都需要格外小心，例如鈉、鉀、鈣、磷等，但氟的攝取量僅為次要考量。除非一次性攝取大量氟化物，或是長期攝取過量氟，才可能導致急、慢性氟中毒。

良品牙醫診所牙醫師葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文說明，氟化物是我們體內的一種微量元素，只要適量攝取，對牙齒健康非常重要。氟化物主要經腸胃道吸收，再透過腎臟代謝，大約60到80%的氟會隨著尿液排出體外，少部分則經糞便、汗腺或唾液代謝，剩下的一小部分則是會儲存在牙齒與骨骼中，幫助強化牙齒，預防蛀牙。

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「氟化物是透過腎臟代謝的話，那腎臟不好的人是不是要特別注意呢？」 葉昭孝對此解釋，的確，慢性腎臟病（CKD）患者對許多營養素的攝取都需要格外小心，例如鈉、鉀、鈣、磷等。而根據美國腎臟基金會的資料指出，氟的攝取量僅為次要考量。在腎功能正常的情況下，氟化物會自然代謝，是不會對腎臟造成負擔的。

牙醫師表示，慢性腎臟病患者對許多營養素的攝取都需要格外小心，而根據美國腎臟基金會的資料指出，氟的攝取量僅為次要考量；示意圖。（圖取自pixabay）

氟中毒2類型

如果氟化物使用太多，會不會有其它危害？葉昭孝表示，當氟化物攝取過量，可能會導致氟中毒，但這通常發生在極端情況！例如：一次性攝取大量氟化物（急性氟中毒），或是長期攝取過量氟（慢性氟中毒）。

●急性氟中毒：如果一次攝取過量的氟，例如：誤吞大量含氟牙膏，氟化物會與胃酸作用生成氫氟酸（HF），刺激腸胃，導致噁心、嘔吐，甚至影響血鈣濃度，引發低血鈣症、肌肉僵直等症狀。舉個例子來說，急性氟過量需吞食約100公克（大約半條）1000ppm的牙膏，才會達到中毒劑量。

●慢性氟中毒：如果長期攝取過量的氟，例如飲水中氟濃度過高（超過2ppm），可能會導致氟斑牙，最明顯的特徵就是牙齒表面出現白色或褐色斑點，甚至出現凹陷，影響美觀。

正確使用 牙齒更有「氟」

想要安全又有效地使用氟來保護牙齒，葉昭孝建議。只要掌握大原則，選擇含氟濃度超過1000ppm的牙膏，每天刷牙至少2次，每次至少刷滿2分鐘，確保氟有足夠時間發揮作用，就能讓氟成為牙齒的保護傘，安全又有效地預防蛀牙。

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