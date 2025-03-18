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健康網》含氟牙膏、漱口水怎麼選？ 食藥署教你看懂包裝標示

2025/03/18 07:30

食藥署提醒，消費者在選購非藥用牙膏及漱口水時，應留意產品標示的氟含量不得超過1500ppm；圖為示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，消費者在選購非藥用牙膏及漱口水時，應留意產品標示的氟含量不得超過1500ppm；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氟化物對於預防蛀牙及強化琺瑯質有重要作用，但使用時仍需注意含量限制。食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，消費者在選購非藥用牙膏及漱口水時，應留意產品標示的氟含量不得超過1500ppm，尤其6歲以下兒童須注意用量，以確保使用安全。

21項氟化物受限 食藥署列舉10種常見成分

根據《化粧品成分使用限制表》，非藥用牙膏及漱口水中共計21種氟化物受到管制，食藥署特別列舉其中10種常見成分，包括：

●單氟磷酸銨（Ammonium monofluorophosphate）。

●單氟磷酸鈉（Sodium monofluorophosphate）。

●單氟磷酸鉀（Potassium monofluorophosphate）。

●單氟磷酸鈣（Calcium monofluorophosphate）。

●氟化鈣（Calcium fluoride）。

●氟化鈉（Sodium fluoride）。

●氟化鉀（Potassium fluoride）。

●氟化銨（Ammonium fluoride）。

●氟化鋁（Aluminium fluoride）。

●氟化亞錫（Stannous fluoride）。

食藥署說，消費者可從外包裝的「全成分標示」及「氟（F）含量」來判斷產品是否符合規範。（資料照）

食藥署說，消費者可從外包裝的「全成分標示」及「氟（F）含量」來判斷產品是否符合規範。（資料照）

氟含量不得超過1500ppm

食藥署指出，選購含氟牙膏或漱口水時，消費者可從外包裝的「全成分標示」及「氟（F）含量」來判斷產品是否符合規範。目前，非藥用牙膏及漱口水的氟總含量不得超過0.15%（1500ppm）。

此外，針對含氟量介於0.1%至0.15%之間的產品，若未標示「禁止孩童使用」，則必須刊載以下警語：「6歲以下孩童之使用量約為豌豆尺寸，且盡量避免吞食。若以其他途徑攝取氟化物者，應諮詢牙醫師或醫師。」

如何正確選購與使用含氟產品？

為確保安全，食藥署建議民眾在購買含氟牙膏或漱口水時，應確認產品包裝上是否標示「氟含量」，常見標示方式如：「Potassium fluoride（含fluoride 1500ppm）」。適量使用氟化物可幫助琺瑯質再礦化，有效預防蛀牙，但家長應特別留意孩童的使用量，以避免過量攝取。消費者在日常口腔保健中，應遵循正確的刷牙方式，搭配含氟產品合理使用，才能有效維護牙齒健康。

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