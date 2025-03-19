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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫助眠有3招！ 「安神食材」百合、蓮子上榜

2025/03/19 19:05

中醫師指出，百合、蓮子、枸杞，不僅美味，而且能安神、補充氣血；示意圖。（資料照）

中醫師指出，百合、蓮子、枸杞，不僅美味，而且能安神、補充氣血；示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕晚上輾轉難眠，隔天超疲憊還熬出熊貓眼？中醫師黃小茹於臉書發文指出，中醫認為睡不好覺往往是因為身體的「陰陽」失衡或者氣血不足。比如，陰虛火旺會讓你晚上心慌、焦慮，睡覺困難；而氣血不足則可能讓你整天疲勞、睡不安穩。透過中藥如酸棗仁有助安神、或按摩神門、太衝穴穩定情緒，平常食用百合、蓮子等食材也有助眠效果。

3招讓你睡更香

●中藥小幫手：酸棗仁、桂圓、茯苓這些草藥都是中醫裡的「安神小能手」。泡水喝或做成茶，可以幫你放鬆、安心入睡。

太衝穴（腳背）。（資料照）

太衝穴（腳背）。（資料照）

神門穴（手腕內側）。（資料照）

神門穴（手腕內側）。（資料照）

●穴道按摩：試試用指腹按摩神門穴（手腕內側），或者太衝穴（腳背），調整陰陽，增加氣血循環，穩定身體狀態，減輕壓力與焦慮。

●食療小妙招：吃點百合、蓮子、枸杞，不僅美味，而且有助於安神、補充氣血，晚上可以輕鬆入睡。

黃小茹補充，除了上述方法，平時規律作息，睡前冥想，中藥枕頭及舒適的環境，都能有效改善睡眠品質。

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