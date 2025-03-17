健康網》膝蓋退化痠痛卡卡 中醫：按穴加藥浴顧筋骨

中醫師指出，罹患退化性膝關節炎，關節會反覆發炎、積水腫脹，甚至導致骨頭異常增生或出現關節外觀變形；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部統計，台灣人退化性膝關節炎盛行率約15%，大約是350萬人次，而停經後的婦女，其盛行率比同齡男性普遍。屏東馬光中醫診所醫師羅仕寒指出，中醫看膝退化性關節炎可分正虛和邪實，透過中醫藥、針灸能緩解症狀；居家保健建議避免過度勞累、體重過重，也可按摩穴道加藥浴來改善循環。

退化性膝關節炎 好發停經婦女

羅仕寒表示，退化性膝關節炎是膝關節軟骨慢性持續性的病變，因多重因素下，使得軟骨長期磨損，關節長期處在反覆發炎甚至積水腫脹的狀態，甚至導致骨頭異常增生或出現關節外觀變形。

請繼續往下閱讀...

至於患者以停經婦女居多，是因雌激素能調控軟骨的代謝以及保護軟組織，更年期婦女由於身體雌激素的濃度降低，再加上工作型態或生活作息以及體態的影響，常有膝關節退化等狀況出現。

中醫師表示，更年期婦女由於身體雌激素的濃度降低，再加上工作型態或生活作息以及體態的影響，常有膝關節退化等狀況出現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

臟象虛損筋脈失養 外邪入侵阻礙氣血

羅仕寒說，中醫對於退化性膝關節炎的看法可簡略分為兩個方面：正虛和邪實。

正虛

《素問‧陰陽應象大論》提到：「年四十，而陰氣自半也，起居衰矣；年五十，體重，耳目不聰明矣。」《素問‧上古天真論》則提到：「女子五七，陽明脈衰……七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」「丈夫五八，腎氣衰……七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。」

羅仕寒解釋，上述經典內容皆提及，當步入中年後，因體內荷爾蒙的濃度減少，而出現因臟象虛損筋脈失養所導致的諸多症狀，其中由於中醫認為的肝和腎的功能退化，影響到筋與骨的濡養，是導致關節退化的重要因素之一。

邪實

退化性膝關節炎在中醫，可歸類於痹證，《黃帝內經‧素問‧痹論》中的內容提到：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」當外邪入侵經脈或關節時，會阻礙氣血的正常運行，進而出現關節沉重、疼痛、麻木、腫脹或症狀遊走不定的現象。

中醫師分享穴道按摩加藥浴，改善退化性關節炎。（馬光中醫診所提供）

飲控避免過重 按摩穴位改善循環

除了透過中醫藥、針灸治療退化性膝關節炎，羅仕寒提醒，患者要調整生活作息，避免過度勞累或晚睡，控制飲食和體態，避免體重過重進而加重膝關節負擔。日常保健可按摩以下穴道+藥浴。

穴位拍打揉按

膝關節退化可藉由拍打大腿的「風市穴」、「血海穴」，以及揉按膝蓋附近的「陽陵泉穴」、「陰陵泉穴」、「膝關穴」來改善局部的循環。

熱敷或藥浴

可將適溫的水裝入水桶中來浸泡小腿，也可加入中藥足浴包來增強效果。常使用的足浴包中藥材包含當歸、羌活、獨活、川芎、伸筋草...等，也可以由中醫師根據您的體質進行建議。

屏東馬光中醫診所醫師羅仕寒。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法