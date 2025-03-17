自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》膝蓋退化痠痛卡卡 中醫：按穴加藥浴顧筋骨

2025/03/17 21:53

中醫師指出，罹患退化性膝關節炎，關節會反覆發炎、積水腫脹，甚至導致骨頭異常增生或出現關節外觀變形；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，罹患退化性膝關節炎，關節會反覆發炎、積水腫脹，甚至導致骨頭異常增生或出現關節外觀變形；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部統計，台灣人退化性膝關節炎盛行率約15%，大約是350萬人次，而停經後的婦女，其盛行率比同齡男性普遍。屏東馬光中醫診所醫師羅仕寒指出，中醫看膝退化性關節炎可分正虛和邪實，透過中醫藥、針灸能緩解症狀；居家保健建議避免過度勞累、體重過重，也可按摩穴道加藥浴來改善循環。

退化性膝關節炎 好發停經婦女

羅仕寒表示，退化性膝關節炎是膝關節軟骨慢性持續性的病變，因多重因素下，使得軟骨長期磨損，關節長期處在反覆發炎甚至積水腫脹的狀態，甚至導致骨頭異常增生或出現關節外觀變形。

至於患者以停經婦女居多，是因雌激素能調控軟骨的代謝以及保護軟組織，更年期婦女由於身體雌激素的濃度降低，再加上工作型態或生活作息以及體態的影響，常有膝關節退化等狀況出現。

中醫師表示，更年期婦女由於身體雌激素的濃度降低，再加上工作型態或生活作息以及體態的影響，常有膝關節退化等狀況出現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，更年期婦女由於身體雌激素的濃度降低，再加上工作型態或生活作息以及體態的影響，常有膝關節退化等狀況出現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

臟象虛損筋脈失養 外邪入侵阻礙氣血

羅仕寒說，中醫對於退化性膝關節炎的看法可簡略分為兩個方面：正虛和邪實。

正虛

《素問‧陰陽應象大論》提到：「年四十，而陰氣自半也，起居衰矣；年五十，體重，耳目不聰明矣。」《素問‧上古天真論》則提到：「女子五七，陽明脈衰……七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」「丈夫五八，腎氣衰……七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。」

羅仕寒解釋，上述經典內容皆提及，當步入中年後，因體內荷爾蒙的濃度減少，而出現因臟象虛損筋脈失養所導致的諸多症狀，其中由於中醫認為的肝和腎的功能退化，影響到筋與骨的濡養，是導致關節退化的重要因素之一。

邪實

退化性膝關節炎在中醫，可歸類於痹證，《黃帝內經‧素問‧痹論》中的內容提到：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」當外邪入侵經脈或關節時，會阻礙氣血的正常運行，進而出現關節沉重、疼痛、麻木、腫脹或症狀遊走不定的現象。

中醫師分享穴道按摩加藥浴，改善退化性關節炎。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享穴道按摩加藥浴，改善退化性關節炎。（馬光中醫診所提供）

飲控避免過重 按摩穴位改善循環

除了透過中醫藥、針灸治療退化性膝關節炎，羅仕寒提醒，患者要調整生活作息，避免過度勞累或晚睡，控制飲食和體態，避免體重過重進而加重膝關節負擔。日常保健可按摩以下穴道+藥浴。

穴位拍打揉按
膝關節退化可藉由拍打大腿的「風市穴」、「血海穴」，以及揉按膝蓋附近的「陽陵泉穴」、「陰陵泉穴」、「膝關穴」來改善局部的循環。

熱敷或藥浴
可將適溫的水裝入水桶中來浸泡小腿，也可加入中藥足浴包來增強效果。常使用的足浴包中藥材包含當歸、羌活、獨活、川芎、伸筋草...等，也可以由中醫師根據您的體質進行建議。

屏東馬光中醫診所醫師羅仕寒。（馬光中醫診所提供）

屏東馬光中醫診所醫師羅仕寒。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中