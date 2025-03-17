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年輕醫師投入急重難罕 肺癌權威楊志新：社會會給他們公道

2025/03/17 17:37

教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，國立台灣大學教授楊志新獲頒國家講座主持人。 （記者羅沛德攝）

教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，國立台灣大學教授楊志新獲頒國家講座主持人。 （記者羅沛德攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕國際肺癌權威、國立台灣大學醫學院腫瘤醫學研究所教授楊志新，今（17）日第2度獲得教育部國家講座主持人殊榮，成為終身國家講座主持人。他受訪直言，有相當多2、30歲年輕醫界同仁，願意挑戰投入「急重難罕」科目，大家說內外科現在碰到困難，現在雖然好像吃很多苦和受很多委屈，但相信台灣是有正向力量的社會，現在做沒有人要做的，5年、10年之後就會倒過來，變成這個領域不可或缺的人才，未來非常有希望，社會會給他們一個公道。

楊志新曾獲得2022年WCLC（世界肺癌大會）Paul A.Bunn Jr.Scientific Award殊榮，表揚終身投入肺癌研究有重要科學貢獻的科學家，楊志新是全球第18位獲得此殊榮的學者，也是台灣第一人。

楊志新表示，現在急診處還算熱門，工作型態固定且薪水有保障，但在以前是完全崩盤，婦產科也如此，台灣是正向社會，不是上面做決定，下面就要承擔，不是這個樣子，如何讓自己能力發展到最好，他一直鼓勵新進同仁還是非常有希望。

對於成為終身國家講座主持人，他認為責任很重大，為教育下一代人才，在自己專業領域上，讓同儕和學生都一起更好，也和其他不同領域共同發展知識及科學上更進步。

教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，國立台灣大學教授楊志新獲頒國家講座主持人。 （記者羅沛德攝）

教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，國立台灣大學教授楊志新獲頒國家講座主持人。 （記者羅沛德攝）

楊志新讀建中二年級時生了一場病，在台大醫院住了2個月。他說，高中生在選擇領域時都很掙扎，但現在的大學教育相當開放，可以多元跨領域畢業，與他3、40年前大學聯考時代，已不可同日而語，而配合時代脈動，大學、教育部及國家均應依此理念繼續前行。

他也笑說自己過往遇到的挫折困難一大堆，年輕學者最大困難是不知如何開始或不知如何獲得資源，與人合作、參加那個團隊、獲取資源和養家活口都不簡單，立志做科學家、教育人才要面對很多挑戰，前輩最重要是創造環境，讓後來者可更順利，

楊志新談及為何選內科，他說，內科當時已非最熱門，選內科是選自己有興趣的，也才有辦法走遠，癌症內科及腫瘤內科在當時是荒蕪領域，沒有人做才可以發展自己想要做的，有突破時就會被看見，當時沒有人想到肺癌會進步很快，現在不少學生或科學家不願選有挑戰性的科目，尤其在醫界，但很多事可長可遠，終身事業如果一開始選比較輕鬆，前面幾年可能過的舒適，但後來就會原地踏步，與進步愈離愈遠，如何讓自己這輩子在做有意義的事，是他一直與學生及後輩溝通的事。

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