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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡太飽、太少有損認知功能！ 研究揭最佳睡眠時長

2025/03/17 20:20

研究指出，睡眠會影響認知功能，睡太久、太少都可能損害認知功能，最佳睡眠時長為7至9小時；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究指出，睡眠會影響認知功能，睡太久、太少都可能損害認知功能，最佳睡眠時長為7至9小時；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平日上班晚睡，精神不好，一到假日又為了補眠，睡到日上三竿；對此，新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄引述國外研究指出，睡眠影響認知功能，睡太久、太少都可能損害認知功能，最佳睡眠時長為7至9小時；若進一步針對不同族群，考慮睡眠品質時，晨型族群（早睡早起，早上6:30起床）最佳睡眠時數為5–6小時、夜型族群（早上8:30-11:30起床）則為7–8小時。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文引述1項刊登於2024《Journal of Affective Disorders》的韓國大型研究，蒐集224,714名年滿19歲的成年人，並將受試者睡眠分出3種，分別為晨型（早睡早起，早上6:30起床）、中間型（intermediate）（早上6:30-8:30）、夜型（早上8:30-11:30起床）與未分類群（none）。

研究顯示，7至9小時的睡眠與最低的認知功能下降風險相關；反之，睡眠不足（<5小時）或過長（超過9小時）者，恐增加認知功能下降的風險。其中，針對不同族群，考慮其睡眠品質來看，晨型族群最佳睡眠時數為5–6小時、夜型族群則為7–8小時。

健康網》睡太飽、太少有損認知功能！ 研究揭最佳睡眠時長

研究顯示，睡眠不足（<5小時），恐增加認知功能下降的風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不只如此，研究亦顯示，睡眠品質好壞也會影響記憶力，睡眠品質不佳者的記憶力下降風險顯著高於睡眠品質良好者（風險比OR=2.18）。

謝珮甄總結，若單純從睡眠時數來看，7-8小時的睡眠時間與較低的認知功能下降風險相關；若考慮到睡眠品質後，最適合的睡眠時間會因晨型或夜型作息而異；另外，睡眠品質可能比睡眠時數更影響認知功能，未來研究應考慮作息習慣與睡眠品質的交互影響。

謝珮甄提醒，簡而言之，睡覺時間太多太少都不好，早睡早起比晚睡晚起益於腦部健康，除此之外，睡眠品質良好也是一大重點，因此可透過調節情緒壓力、運動、調整睡眠光線，以及飲食，如補充富色氨酸、鋅、鎂等食物，幫助提高睡眠品質。

醫師建議，規律運動有益於睡眠品質；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，規律運動有益於睡眠品質；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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