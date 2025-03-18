健康網》春日重養肝！ 營養師推「綠色3寶」：蘆筍利尿排毒

營養師舉例，蘆筍利尿排毒，有助於肝臟健康；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天萬物復甦，正是養肝的黃金期；對此，營養師雷小玲表示，肝臟最愛綠色，推薦3個綠色食材，包括：吃菠菜元氣滿滿、青花菜抗氧化、蘆筍利尿排毒，用滿滿的綠色能量，為肝臟來場大掃除！

雷小玲於臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」指出，春日養肝，從「食」開始，肝臟最愛綠色食材，因此推薦3個適合春天享用的食材，如鮮綠色的菠菜、青花菜、蘆筍等，色澤鮮嫩欲滴，吃起來爽脆甘甜，彷彿聞到春天的氣息，又能護健康：

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●菠菜：富含葉酸，讓人元氣滿滿。

營養師表示，青花菜是抗氧化小尖兵，能守護我們的健康；示意圖。（圖取自photoAC）

●青花菜：抗氧化小尖兵，守護健康。

●蘆筍：利尿排毒，讓你輕盈一整天。

雷小玲提到，也可選擇深綠色的羽衣甘藍或低溫乾燥的粉末，來補充綠色能量「肝肝好」。不過，她也特別提醒，除了透過以上食材護肝外，平時也應遠離油膩辛辣食物、喝酒別過量，陶醉不酒醉，以免傷肝。

營養師提醒，遠離油膩辛辣食物、喝酒別過量，以免傷肝；圖為情境照。（圖取自freepik）

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