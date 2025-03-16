70歲婦肌腱斷裂併肱骨壞死 反式人工肩關節助改善

員榮醫院員生院區骨科醫師姜良諭，解說反式人工肩關節置換手術。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名70歲婦人右肩痛到無法舉手洗頭、拿筷子，經常痛得無法入睡，雖曾就醫打類固醇止痛，但仍愈來愈嚴重，到員榮醫療體系員生院區就診，醫師發現，她的右肩旋轉肌腱已斷裂、肱骨也部分壞死，在接受「反式人工肩關節」置換手術後，現在已能拿筷子吃飯，終於能好好睡覺了。

該名婦人從去年初開始痛，到醫院求診，就能打含有類固醇的止痛劑，去年中她到員生院區求診，拜託醫師要治好她，因為她這把年紀還要照顧40多歲中風的兒子，身體、心裡苦不堪言。

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骨科醫師姜良諭表示，女病患晚間常痛到醒來，肩膀活動角度也越來越受限，經核磁共振檢查，發現她的旋轉肌腱已經斷裂，肩關節內出現積水，甚至肩膀肱骨頭也部分壞死，根據經驗，這類患者只進行肌腱修補手術效果有限，因此為她做反式人工肩關節置換手術。

反式人工肩關節的球狀設計是安裝在肩胛骨的肩盂上，與人體原本關節相反。（員榮醫院提供）

姜良諭說，反式人工肩關節置換手術與傳統人工肩關節的差異在於其結構設計是相反的，不像傳統人工肩關節那樣依賴旋轉肌腱的功能，而是能夠讓患者自行活動，原本球狀的關節結構應該位於肱骨頭上，但這款反式人工肩關節的球狀設計則是安裝在肩胛骨的肩盂上。

婦人今年初手術，上月回診，肩膀上舉角度從原本僅能舉到約30、40度，提高到90度，姜良諭說，這類患者術後經二至三個月復健，通常可以舉高到120度甚至更高角度，婦人的疼痛感也明顯改善，已能拿筷子吃飯，晚上也能安穩入睡。

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