台北區4月實施個別總額 醫療院所掛號費喊漲 邱泰源回應了

衛福部長邱泰源。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部健保署今年起試辦「分區總額合理成長管理」制度，全台6區將比照南區模式，推動醫院個別總額管理，有醫療院所擔憂，新制下可能得調漲掛號費因應。對此衛福部長邱泰源表示，掛號費屬醫療院所行政費用，政府尊重醫院營運情況，但希望不要因為任何制度增加病人負擔。

邱泰源今日出席台灣龐貝氏症病友感恩會，並於會中接受媒體聯訪指出，罕病藥費目前仍包括在健保架構內，其中108億來自健保、20億為公務預算，屬於專款項目，與一般的總額分配無關，不會因為接下來調整為「分區總額合理成長管理」制度而受到任何影響。

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對於「分區總額合理成長管理」制度，邱泰源指出，南區執行個別總額約10年左右，一開始在分流、合作難免有陣痛期，但後來也逐漸找出合適的作法，後來在財務自我管理下調配得很好，不只醫院營運好，民眾得到的服務也不受影響。

至於台北區預計今年4月開始執行個別總額，但有醫療院所擔憂，未來考量醫院財務可能遭到限縮，可能調漲掛號費，邱泰源表示，掛號費屬行政費用，政府尊重醫院營運情況，但掛號費變動，可能是比較後面的手段，希望在新的制度下，大家共同發揮智慧，調配好醫療資源，才是醫療院所的當務之急。

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