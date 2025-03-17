健康網》春季養生好「蒡」！ 農業部教懶人料理超高纖

農業部教做「蜜汁芝麻牛蒡絲」。（圖擷取自農業部臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物生發、陽氣升騰的季節，特別注重養生！農業部推薦「牛蒡」食材，其營養豐富、膳食纖維超高，正是春季養生的好選擇，並分享「蜜汁芝麻牛蒡絲」料理，只要3個簡單步驟，就能快速完成，美味又健康。

牛蒡富營養 膳食纖維刺激腸胃蠕動

農業部曾分享，牛蒡的地下根身埋土中，為食用部位。古稱「牛房」即為牛的尾巴，可能與牛蒡褐色細長的模樣有關；台灣牛蒡台語諧音俗稱「吳某」，又稱為「牛蒡根」，目前主要有瀧野川種、柳川理想、白月種等3大品種。原產地主要集中在北半球；在日本，幾乎家家戶戶都懂得善用這種保健蔬菜，是生活不可或缺之寶。

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牛蒡營養價值高，農業部指出，其含牛蒡素、牛蒡酚、異牛蒡酚、脂肪油25-30%，脂肪酸中主要為花生酸，少量硬脂酸和棕櫚酸，不飽和脂肪酸有亞油酸，且含維生素A、維生素B1及生物鹼等。不只如此，牛蒡亦含有大量膳食纖維，可刺激大腸蠕動、加強新陳代謝。

農業部表示，牛蒡含有大量膳食纖維，可刺激大腸蠕動、加強新陳代謝；示意圖。（資料照）

自製「蜜汁芝麻牛蒡絲」

農業部在臉書專頁發影片指出，牛蒡營養豐富、膳食纖維超高，正是春季養生的好選擇！因此邀請師傅溫國智分享「蜜汁芝麻牛蒡絲」料理，輕鬆3步驟，做出美味又養生的佳肴：

●準備食材：牛蒡400克、白芝麻5克、香菜10克、辣椒10克、醬油1大匙、烏醋2大匙、糖2大匙、香油1大匙。

●製作步驟：

1.牛蒡洗淨去皮，切細絲備用。

2.香菜與辣椒切細末。

3.熱鍋加入調味料（醬油、烏醋、糖、香油），放入牛蒡絲煮至褐色，再撒上白芝麻、香菜末與辣椒末，攪拌均勻，就完成了！

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