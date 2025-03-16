台灣將邁超高齡社會 長照員學音樂輔療長輩

音樂輔療課程透過擊樂、律動與音樂互動，引導長照從業人員學習為長者設計音樂活動，提升長者專注力與身體協調能力。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕內政部統計台灣65歲以上人口比例持續攀升，今年將突破20%、邁入超高齡社會。長輩身心健康議題不僅家庭關注、也是長照機構努力課題。北富銀基金會贊助台北市彩霞教育基金會，至台南市立醫院指導長照從業人員學習如何運用音樂元素與簡單樂器帶領長者活動，讓長輩在輕鬆愉快的氛圍中，促進身心靈健康。

北市彩霞教育基金會從2013年起，透過「音樂心靈SPA」及「擊鼓作樂·老歌傳唱」等課程，為長者帶來溫暖與活力，幫助延緩退化、促進身心健康。今年在台北富邦銀行基金會贊助下，彩霞基金會攜手台南市立醫院與暉秀綜合長照機構共同舉辦2天的工作坊，培訓台南地區的長照領域從業人員學習如何運用音樂元素與簡單樂器帶領長輩做相關活動。

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台南市立醫院長照課課長蔡育真表示，長者的身心健康維護，不僅需要日常照護，更需要透過多元活動來活化心智與情緒。這次的音樂活動工作坊，讓長照從業人員學習如何透過音樂帶領長者，幫助他們維持身心健康，進而提升整體照護品質。

2天工作坊共12小時專業培訓，邀請王婉娟與丁昱竹2名老師主講，課程規劃兼顧理論與實作，透過擊樂、律動與音樂互動，引導長照學員學習如何為長者設計合適的音樂活動，提升長者的情緒穩定性、專注力與身體協調能力。

此次音樂輔療課程，吸引包括台南市立醫院失智共照中心、東區、歸仁區、關廟區、七股區及龍崎區等地失智社區關懷據點與各家長照機構共40名人員報名參加。希望藉由此次課程，讓第一線的長照人員掌握音樂輔療技巧，將這些學習成果帶回據點，為長輩提供更多元且有活力的活動內容。

此次音樂輔療課程，吸引台南市立醫院失智共照中心、東區、歸仁區及關廟區等地失智社區關懷據點與各家長照機構共40名長照人員報名參加。（台南市立醫院提供）

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