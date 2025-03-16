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研究：僅吃5天垃圾食物 大腦陷入「胰島素阻抗」循環

2025/03/16 12:19

最新研究發現，即便只是短短五天過量攝取垃圾食物，也足以讓健康人的大腦對胰島素反應遲鈍；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究發現，即便只是短短五天過量攝取垃圾食物，也足以讓健康人的大腦對胰島素反應遲鈍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在忙碌的工作日後，或當時間緊迫時，許多人會伸手拿一包洋芋片或一根巧克力棒，尋求快速的滿足感。這些超加工、高熱量的食品早已被研究證實是肥胖的重要推手，但它們對大腦的影響卻長期未明。最新研究發現，即便只是短短5天過量攝取垃圾食物，也足以讓健康人的大腦對胰島素反應遲鈍，甚至在恢復正常飲食後，這種效應仍揮之不去。

胰島素不只是調節血糖的關鍵激素，在大腦中，它還負責發出「吃夠了」的信號，抑制食慾。然而，這項研究顯示，當健康受試者連續5天每天額外攝取1,500大卡的巧克力棒與洋芋片後，大腦的胰島素敏感度急劇下降。這一現象過去多見於肥胖者，如今卻出現在短期飲食失控的健康人身上。更驚人的是，即使受試者停用垃圾食物1週，核磁共振成像（MRI）掃描仍顯示大腦胰島素敏感度持續偏低，肝臟脂肪卻顯著增加，儘管體重未明顯上升。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項研究由德國圖賓根大學（University of Tübingen）代謝神經影像學教授庫爾曼（Stephanie Kullmann）領導，刊載於線上媒體平台「The Conversation」。研究顛覆了傳統觀點，指出肥胖不只是飲食不當與缺乏運動的結果，更與大腦對短期飲食變化的適應密切相關。

庫爾曼教授表示，在體重增加前，大腦可能已因垃圾食物陷入胰島素阻抗的惡性循環。這種阻抗讓人更容易渴望食物，尤其腹部脂肪也隨之累積，而脂肪細胞釋放的物質又進一步削弱胰島素效能，形成難解的死結。

並非每個大腦對胰島素的反應都相同。有些人天生敏感度較低，易受「大腦胰島素阻抗」影響，食慾控制力下降，腹部脂肪囤積風險更高。研究也發現，這種敏感度下降早在身體質量指數（BMI）超過30（即肥胖標準）前就已顯現。BMI雖常用，但有局限性，專家建議搭配體脂測量更準確評估肥胖程度。

好消息是，大腦胰島素阻抗並非無藥可救。過去研究顯示，規律運動能幫助超重或肥胖者恢復大腦胰島素敏感度，庫爾曼推測這對正常體重者同樣適用。這意味著，積極調整生活習慣或能扭轉損害，降低肥胖風險。

全球肥胖人口過去20年激增1倍以上，且無減緩跡象。面對這場健康危機，單靠飲食控制與運動已不足以解釋全貌。大腦在肥胖形成中的角色不容忽視，它揭示了比表面更複雜的身體機制。這項研究提醒我們，即便是短暫的放縱，也可能讓大腦悄悄失守，埋下健康的隱憂。

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