健康網》「1水果」抗發炎防癌！ 醫大推：還能養好菌

醫師指出，木瓜中的膳食纖維不只是幫助排便，還是一種「益生元」，是腸道好菌的食物；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀已高齡93歲，身體依舊硬朗，他以「木瓜養胃」聞名，夫人張淑芬曾透露，張忠謀每天早上必吃1片木瓜；究竟木瓜有什麼特別之處呢？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，木瓜不只好吃，還可幫助抗發炎、養好菌，進而幫助抗癌，建議每天來顆木瓜，護健康。

木瓜富營養成分 是天然抗發炎劑

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，木瓜中的類黃酮（Flavonoids）、多酚（Polyphenols）、β-胡蘿蔔素、維生素C等營養素，都是抗發炎的關鍵角色。研究發現，這些成分可「關掉」體內的發炎開關 —NF-κB，其為讓身體持續發炎的主謀，進而引起許多癌症的幫兇，所以吃木瓜時，就像是在幫身體滅火，讓細胞回到健康的狀態。

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木瓜抗發炎高手 不讓身體成癌症溫床

張家銘提及，癌症並不是一天就長出來的，而是長期慢性發炎讓細胞受傷，使基因出問題、細胞開始突變，才演變成腫瘤，像是慢性胃炎可能變成胃癌、腸道長期發炎會增加大腸癌風險，甚至脂肪肝最後也可能變成肝癌，因此最簡單的預防方式便是讓發炎消失，不讓癌細胞長大，而木瓜便是天然的抗發炎高手。

張家銘進一步指出，不只如此，木瓜中的β-胡蘿蔔素除了對眼睛好，還能阻止癌細胞生長，維生素C則可以保護DNA，不讓細胞亂變，等於從源頭就斷了癌症的後路。

醫師表示，木瓜富含營養，可抗發炎、養好菌，進而幫助抗癌；示意圖。（圖取自freepik）

益生菌愛木瓜 護腸道環境

腸道不只是消化食物的地方，其實還是人體最大的免疫系統。張家銘表示，木瓜中的膳食纖維不只是幫助排便，還是一種「益生元」（Prebiotics），是腸道好菌的食物。當好菌吃得飽飽的，便能在腸道裡大量繁殖，把壞菌擠出去，讓腸道環境更健康、發炎更少，也大大降低腸道癌症的風險。

張家銘提到，發酵木瓜（Fermented Papaya）在發酵後，抗氧化成分更強，還能進一步調整腸道菌群，讓壞菌沒機會作亂，對於腸躁症、腸胃敏感的人來說，這可說是超棒的選擇。

張家銘提醒，癌症的發展不是一夕之間的事，而是慢性發炎、免疫力低下、腸道菌群失衡的結果。每天1顆木瓜，給身體最天然的保護，從源頭減少癌症風險。

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