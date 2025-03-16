彰縣32小時58人急診、4人OHCA 醫籲注意保暖

彰化縣32小時內有58人掛急診，其中4人OHCA，消防局救護車這兩天在街頭呼嘯來去，救護案件量增加。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫急降，彰化縣在短短32小時內有58人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有4人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，是否因溫差過大消防局強調無法判別；醫師呼籲，近來溫差過大，保暖很重要，尤其這兩天氣溫仍偏低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，15日凌晨零點到16日上午8點，短短32小時內，全縣就有58件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有4人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這4人當中，年紀最大的是溪湖鎮87歲婦人，年紀最輕的是花壇鄉68歲男性，都屬於年齡偏高。

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氣溫下降，儘管無法確認這58人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這兩天氣溫仍偏低，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化縣32小時內有58人掛急診，其中4人OHCA，醫護人員相當忙碌。（資料照）

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