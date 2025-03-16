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健康網》番茄為什麼讓醫師臉綠？ 茄紅素好處報你知

2025/03/16 13:11

學者指出，茄紅素能幫助維持健康，像抗氧化、保護心血管健康、維護皮膚年輕、護眼、保護攝護腺、促進消化。（圖取自freepik）

學者指出，茄紅素能幫助維持健康，像抗氧化、保護心血管健康、維護皮膚年輕、護眼、保護攝護腺、促進消化。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「在義大利，大家都說，番茄紅了，醫生的臉就綠了！」這是台灣人耳熟能詳的廣告台詞，究竟吃番茄有哪些好處？營養學者洪泰雄在臉書表示，番茄中的茄紅素確實能幫助維持健康，像抗氧化、保護心血管健康、維護皮膚年輕、護眼、保護攝護腺、促進消化。

洪泰雄指出，番茄屬於茄科植物，是日常飲食中不可或缺的健康食材。其中的茄紅素是天然色素，屬於類胡蘿蔔素，負責讓番茄呈現鮮紅色，也對健康有多項益處。

茄紅素對健康的益處

●強效抗氧化，減少自由基傷害：茄紅素的抗氧化能力遠超維生素C和β-胡蘿蔔素，能幫助減少細胞老化、降低慢性病風險。

●保護心血管健康：研究顯示，茄紅素有助於降低壞膽固醇（LDL），並能改善血管彈性，降低高血壓與心血管疾病風險。

●維護皮膚年輕光滑：茄紅素能幫助減少紫外線傷害，減少黑色素沉澱，讓皮膚更透亮，也有助於減緩皺紋形成。

●護眼、保護攝護腺：葉黃素、玉米黃質與茄紅素結合，可降低黃斑部病變的風險，對於男性來說，茄紅素也能減少攝護腺肥大的風險。

●促進消化、幫助減重：番茄富含膳食纖維，促進腸道蠕動，減少便秘問題。加上檸檬酸、蘋果酸，還能幫助分解體內脂肪，是減脂期的好選擇！

洪泰雄說，番茄的吃法多變，生吃、煮湯、炒菜、打成果汁都美味可口，而熟番茄比生番茄的茄紅素吸收率更高，尤其是搭配橄欖油或健康油脂，能讓人體更有效利用茄紅素，發揮最大功效。

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