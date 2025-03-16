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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》6大洗臉迷思破解！醫：正確洗臉 28天就改善

2025/03/16 14:32

醫師提醒正確洗臉方法，能有效減少泛紅、出油等問題。（圖取自freepik）

醫師提醒正確洗臉方法，能有效減少泛紅、出油等問題。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人經常洗臉，卻仍苦於泛紅、出油。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，許多人早晚勤奮洗臉，但卻越洗越糟。其實，一些常見的洗臉動作，正在默默破壞你的肌膚屏障！因此分享6大洗臉地雷，快看看你踩中哪些地雷？

1. 熱水洗出敏感肌

● 迷思：用燙水洗臉能「打開毛孔」。

● 真相：超過38℃的熱水會溶解保護性皮脂膜。

● 研究顯示：長期用42℃熱水洗臉者，肌膚保水力下降23%。

● 解法：易乾易過敏的皮膚，使用32℃的微涼水；油性皮膚，使用35℃接近體溫的水。

2. 清潔過度釀災難

● 迷思：洗到「吱吱響」才夠乾淨。

● 真相：鹼性肥皂會破壞肌膚的弱酸環境。

● 實驗證實：連用28天皂基的洗面乳，角質層油脂流失40%。

● 解法：油性肌膚，晚上使用皂基，早上換成胺基酸潔面；易乾易過敏的肌膚，選擇APG成分。

3. 水質隱形殺手

● 迷思：直接開水龍頭洗臉最方便。

● 真相：硬水中的礦物質會殘留並堵塞毛孔。

● 研究顯示：硬水區居民濕疹機率高32%。

● 解法：加裝去除鈣鎂離子的濾水器；敏感肌膚可用瓶裝水沖洗。

4. 冷熱交替反傷膚

● 迷思：冷熱水交替能縮毛孔。

● 真相：溫差刺激會導致微血管擴張，紅血絲問題惡化。

● 解法：全程使用溫水，毛孔問題改用水楊酸每週護理2次。

5. 洗臉馬拉松

● 迷思：洗越久越徹底？

● 真相：清潔產品停留超過1分鐘會倒吸水分；鼻翼過度摩擦易引發皮炎。

● 解法：全臉清潔應在30秒內完成，T區輕柔打圈10秒。

6. 暴力摩擦毀屏障

● 迷思：用毛巾搓臉才乾淨。

● 真相：粗糙毛巾摩擦係數超標，相當於每天用砂紙磨皮膚。

● 解法：改用嬰兒級純棉柔巾（摩擦係數≤0.3）輕壓吸乾水分。

黃軒說明「黃金洗臉公式」：

1. 成分選擇：避開月桂醇硫酸酯鈉（SLS）。

2. 時間控制：從沾濕到擦乾不超過90秒。

3. 保濕時機：擦乾後「3秒內」立即上保養品。

黃軒強調，你的皮膚其實比你想象的更脆弱！改掉這些習慣，28天後你會發現泛紅減少、出油正常，連保養品都更好吸收了。

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