自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃魚頭護眼顧腦好處多 搭4類食物營養更完整

2025/03/16 11:09

學者指出，魚頭美味而且是營養寶庫，有護腦、顧眼、保護骨骼、維持皮膚健康多項好處；示意圖。（圖取自photoAC）

學者指出，魚頭美味而且是營養寶庫，有護腦、顧眼、保護骨骼、維持皮膚健康多項好處；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人吃魚時，會只吃身體，避開頭部；對此，營養學者洪泰雄於臉書發文直言這樣太可惜！因為魚頭美味而且是營養寶庫，有護腦、顧眼、保護骨骼、維持皮膚健康多項好處。建議搭配膳食纖維幫助腸道健康、抗氧化食物保護Omega-3不被氧化、維生素C幫助合成膠原蛋白、維生素D食物則有助鈣質吸收。

營養含量高 還顧皮膚、甲狀腺

洪泰雄表示，魚頭不僅美味還是營養的寶庫，特別適合想要補充DHA、膠原蛋白、Omega-3脂肪酸與多種微量營養素的人。他表示自己特別喜歡魚頭與魚眼，不僅因為口感獨特，更因為這些部位蘊含了豐富的健康元素，透過了解魚頭的營養價值，以及如何搭配其他食物來達到均衡攝取，我們可以更聰明地運用食材，讓飲食更健康。

●DHA與EPA護腦、顧眼：魚頭，特別是魚眼周圍，含有豐富的DHA（二十二碳六烯酸）與EPA（二十碳五烯酸），這些Omega-3脂肪酸對於腦部健康、視力保護與抗發炎都有極大幫助；DHA有助於維持神經細胞的功能，預防阿茲海默症與帕金森氏症，也是兒童成長與大腦發育的重要營養素。

●膠原蛋白維持皮膚彈性與關節健康：魚頭周圍的膠質，來自於魚皮與軟骨，富含膠原蛋白，對於皮膚、關節與腸道健康有很大幫助。適量攝取膠原蛋白有助於減少皺紋、提升皮膚保水度，並促進關節軟骨的修復，減少關節炎的風險。

●鈣質與磷護骨骼：魚頭內的細小魚骨含有豐富的鈣質與磷，搭配維生素D可幫助骨骼健康，降低骨質疏鬆的風險。

●魚頭中的碘與硒支持甲狀腺：海魚的魚頭含有豐富的碘，能幫助維持甲狀腺健康，預防甲狀腺功能低下或過度亢進。魚類也是硒的重要來源，硒是一種抗氧化礦物質，有助於保護細胞、減少發炎反應。

學者表示，雖然魚頭富含膠原蛋白，但身體需要維生素C來合成與利用。可搭配奇異果、柑橘類等食物，幫助生成膠原蛋白，促進皮膚彈性；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，雖然魚頭富含膠原蛋白，但身體需要維生素C來合成與利用。可搭配奇異果、柑橘類等食物，幫助生成膠原蛋白，促進皮膚彈性；示意圖。（圖取自freepik）

4種搭配完整營養

洪泰雄表示，吃魚頭已經能提供許多優質營養，但如果搭配適當的食物，還能進一步提升營養吸收與健康效益。

●補充維生素C，幫助膠原蛋白合成：雖然魚頭富含膠原蛋白，但身體需要維生素C來合成與利用。可搭配奇異果、柑橘類、紅甜椒、番茄等維生素C豐富的食物，幫助膠原蛋白生成，使皮膚更有彈性。

●搭配富含維生素D的食物，提升鈣質吸收：魚頭的鈣質對骨骼有幫助，但維生素D能提升鈣的吸收率。可搭配雞蛋、香菇、鰻魚等富含維生素D的食物，有助於骨骼健康。

●搭配富含膳食纖維的食物，幫助腸道健康：魚類本身缺乏膳食纖維，若只攝取魚類蛋白，可能會影響腸道菌相平衡。可搭配糙米、地瓜、深綠色蔬菜、豆類等高纖維食物，幫助消化，促進腸道健康。

●適量補充抗氧化食物，保護Omega-3不被氧化：Omega-3脂肪酸容易被氧化，因此建議搭配富含抗氧化劑的食物，如綠茶、莓果、堅果、深色蔬菜，以減少自由基對細胞的損害。

洪泰雄也提到，來自澎湖、台灣沿海或漁村的長輩，從小就有吃魚頭的習慣，他們的飲食方式其實蘊藏了豐富的營養智慧。現代人應該重新認識魚頭的價值，讓這項傳統飲食智慧延續下去，並透過均衡飲食讓健康更加全面。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中