健康網》吃魚頭護眼顧腦好處多 搭4類食物營養更完整

學者指出，魚頭美味而且是營養寶庫，有護腦、顧眼、保護骨骼、維持皮膚健康多項好處；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人吃魚時，會只吃身體，避開頭部；對此，營養學者洪泰雄於臉書發文直言這樣太可惜！因為魚頭美味而且是營養寶庫，有護腦、顧眼、保護骨骼、維持皮膚健康多項好處。建議搭配膳食纖維幫助腸道健康、抗氧化食物保護Omega-3不被氧化、維生素C幫助合成膠原蛋白、維生素D食物則有助鈣質吸收。

營養含量高 還顧皮膚、甲狀腺

洪泰雄表示，魚頭不僅美味還是營養的寶庫，特別適合想要補充DHA、膠原蛋白、Omega-3脂肪酸與多種微量營養素的人。他表示自己特別喜歡魚頭與魚眼，不僅因為口感獨特，更因為這些部位蘊含了豐富的健康元素，透過了解魚頭的營養價值，以及如何搭配其他食物來達到均衡攝取，我們可以更聰明地運用食材，讓飲食更健康。

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●DHA與EPA護腦、顧眼：魚頭，特別是魚眼周圍，含有豐富的DHA（二十二碳六烯酸）與EPA（二十碳五烯酸），這些Omega-3脂肪酸對於腦部健康、視力保護與抗發炎都有極大幫助；DHA有助於維持神經細胞的功能，預防阿茲海默症與帕金森氏症，也是兒童成長與大腦發育的重要營養素。

●膠原蛋白維持皮膚彈性與關節健康：魚頭周圍的膠質，來自於魚皮與軟骨，富含膠原蛋白，對於皮膚、關節與腸道健康有很大幫助。適量攝取膠原蛋白有助於減少皺紋、提升皮膚保水度，並促進關節軟骨的修復，減少關節炎的風險。

●鈣質與磷護骨骼：魚頭內的細小魚骨含有豐富的鈣質與磷，搭配維生素D可幫助骨骼健康，降低骨質疏鬆的風險。

●魚頭中的碘與硒支持甲狀腺：海魚的魚頭含有豐富的碘，能幫助維持甲狀腺健康，預防甲狀腺功能低下或過度亢進。魚類也是硒的重要來源，硒是一種抗氧化礦物質，有助於保護細胞、減少發炎反應。

學者表示，雖然魚頭富含膠原蛋白，但身體需要維生素C來合成與利用。可搭配奇異果、柑橘類等食物，幫助生成膠原蛋白，促進皮膚彈性；示意圖。（圖取自freepik）

4種搭配完整營養

洪泰雄表示，吃魚頭已經能提供許多優質營養，但如果搭配適當的食物，還能進一步提升營養吸收與健康效益。

●補充維生素C，幫助膠原蛋白合成：雖然魚頭富含膠原蛋白，但身體需要維生素C來合成與利用。可搭配奇異果、柑橘類、紅甜椒、番茄等維生素C豐富的食物，幫助膠原蛋白生成，使皮膚更有彈性。

●搭配富含維生素D的食物，提升鈣質吸收：魚頭的鈣質對骨骼有幫助，但維生素D能提升鈣的吸收率。可搭配雞蛋、香菇、鰻魚等富含維生素D的食物，有助於骨骼健康。

●搭配富含膳食纖維的食物，幫助腸道健康：魚類本身缺乏膳食纖維，若只攝取魚類蛋白，可能會影響腸道菌相平衡。可搭配糙米、地瓜、深綠色蔬菜、豆類等高纖維食物，幫助消化，促進腸道健康。

●適量補充抗氧化食物，保護Omega-3不被氧化：Omega-3脂肪酸容易被氧化，因此建議搭配富含抗氧化劑的食物，如綠茶、莓果、堅果、深色蔬菜，以減少自由基對細胞的損害。

洪泰雄也提到，來自澎湖、台灣沿海或漁村的長輩，從小就有吃魚頭的習慣，他們的飲食方式其實蘊藏了豐富的營養智慧。現代人應該重新認識魚頭的價值，讓這項傳統飲食智慧延續下去，並透過均衡飲食讓健康更加全面。

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