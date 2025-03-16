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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春季養肝飲食9要4不 鮭魚、莓果入列「好食物」

2025/03/16 09:30

營養師整理9大護肝食物，像是鮭魚、番茄等都入榜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師整理9大護肝食物，像是鮭魚、番茄等都入榜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天一般被認為是養肝好時節。不過好食課營養師Lexie張宜臻在臉書粉專「好食課」發文指出，肝臟全年無休默默打拚，保養不是只有春天才要做的事情，並特別整理9大護肝食物，包含鮭魚、十字花科蔬菜、堅果、莓果、葡萄、葡萄柚、番茄、綠茶、薑黃；以及4種傷肝地雷，高鹽食物、酒精飲品、高脂飲食、果糖飲料都要少碰。

9種護肝飲食 綠茶、葡萄也上榜

●鮭魚：富含ω-3脂肪酸，能幫助抗發炎、減少肝臟脂肪堆積，遠離脂肪肝。

●十字花科蔬菜（如：青花菜、高麗菜、白蘿蔔）：含有槲皮素、蘿蔔硫素，幫助抗氧化、提升肝解毒能力。

●堅果：含有維生素E和好油脂，研究發現能降低非酒精性脂肪肝風險。

●莓果（如：藍莓、覆盆子等）：富含花青素，能幫助抗氧化、預防肝纖維化

●葡萄：含白藜蘆醇，研究顯示能抗氧化、降低氧化損傷。

●葡萄柚：雖然沒有直接證據能預防肝病，但內含柚皮素、柚皮苷，能抗發炎、保護肝細胞。

●番茄：茄紅素能降低脂肪肝、肝纖維化風險，給肝多一層保護 。

●綠茶：綠茶中富含的兒茶素具抗氧化特性，並可降低肝臟脂肪堆積，降低其他肝疾病風險。

●薑黃：薑黃素能減緩肝纖維化，降低肝硬化風險。

營養師提到，綠茶中富含的兒茶素具抗氧化特性，並可降低肝臟脂肪堆積，降低其他肝疾病風險。（圖取自photoAC）

營養師提到，綠茶中富含的兒茶素具抗氧化特性，並可降低肝臟脂肪堆積，降低其他肝疾病風險。（圖取自photoAC）

高鹽、高脂 4種地雷少碰

除了上述護肝食物，還有4種飲食地雷要少碰，包含：「高鹽食物」，吃太多鹽會傷肝細胞，還會提高非酒精性脂肪肝風險；「酒精飲品」，酒精代謝主要經由肝執行，因此代謝後生成的乙醛會直接對肝臟造成損傷，且酒精代謝時會去影響其他營養素代謝，造成脂肪堆積於肝臟而有脂肪肝。

以及「高脂飲食」，吃太多油脂，會讓脂肪囤積在肝臟，促進肝臟發炎；果糖飲料，果糖代謝會增加肝臟脂肪生成，容易導致脂肪肝，建議含糖飲料少喝點。

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