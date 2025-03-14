從小用3C注意力較差 醫：親子共讀可提升語言發展

醫師建議親子共讀繪本、圖書，透過問答與討論增加雙向互動，能提升小朋友的語言發展。（圖取自shutterstock）

〔記者林承鴻／台北報導〕當代家長工作繁忙，常常孩子無聊、不耐煩或哭鬧就拿出手機給他們看影片，醫師指出，從小使用螢幕時間較長容易有注意力問題，情緒理解也較差，建議親子共讀繪本、圖書，透過問答與討論增加雙向互動，能提升小朋友的語言發展。

現代小朋友使用3C狀況頻繁，台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主任張詠森說，在醫院也常常看到家長在小朋友哭鬧時，第一反應就是拿手機給小朋友看，以轉移注意力。這對部分家長來說，是讓小朋友安靜下來快速又有效的方法，但許多研究顯示，3C產品的使用會對小朋友的情緒和發展產生不良影響。

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張詠森表示，小朋友出現生氣反應或各種情緒時，要學習如何理解跟掌控情緒，例如家長要協助孩子理解現在的情緒是生氣或挫折，但當用手機轉移注意力時，小朋友就失去了學習的機會。張詠森指出，2歲以前使用螢幕時間長，會影響語言發展、溝通能力、認知發展；針對再大一點的孩子，更會影響整體發展與情緒行為，甚至可能與過動症或學習障礙有關，影響層面廣大。

此外，各國研究也指出，使用螢幕時間越長，較容易有專注力問題，需要較多聲光刺激才能吸引小朋友注意力，若沒有這些刺激，相對無法集中精神。張詠森建議，2歲以下孩子盡量不要使用3C產品，2歲以上則建議1天不要超過1個小時，1次不要超過30分鐘。

張詠森建議多「親子共讀」，她說明，家長除了唸書本內容，也會跟孩子有一些互動、問答，或討論書本的內容，這些對小朋友的語言發展或大腦發育都非常重要，也能學習人跟人之間的互動。而點讀筆雖然方便，但多屬於單項輸入，缺少你一句我一句的互動。

張詠森說，親子共讀不限年齡，6個月以上的嬰兒可以坐得比較挺時，就可以抱在腿上一起共讀，而對6個月前的嬰兒，也可以把書本拿著給他看，1歲開始會說一些話後，就可以多一些問答，增加互動。

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