健康網》月經逾7天恐是子宮肌瘤作祟 前兆有這些

醫師表示，子宮肌瘤的常見症狀包括月經異常、腹部不適和排尿問題，也有可能完全沒有感覺，如果發現自己有這些情況，最好去看醫師檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般來說月經通常是3-7天，若超過7天，或經血量異常時，有可能是子宮肌瘤作祟，菡生婦幼診所婦產科主治醫師嚴絢上表示，子宮肌瘤的常見症狀包括月經異常、腹部不適和排尿問題，也有可能完全沒有感覺，如果發現自己有這些情況，最好去看醫師做檢查。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」與網頁指出，子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，並不需要過度恐慌，根據統計流行率約莫有25%，也就是每4個女性中，就有1個女性被診斷有子宮肌瘤。形成原因目前還不是完全清楚，但醫學界普遍認為與女性荷爾蒙，特別是雌激素有密切關係。

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子宮肌瘤常見症狀

●月經異常：月經量突然變多，甚至出現血塊；或是經期變長，超過7天都還在流。有些人可能會經痛加劇。如果發現經血量或經期長度有明顯改變，最好去看醫師。

●腹部不適：下腹部有悶痛或脹痛感，有時會有腰酸背痛，嚴重的話可能會摸到腹部有硬塊。如果這種不適感持續存在，不要拖延，盡快就醫檢查。

●排尿問題：頻尿或是排尿困難都可能是肌瘤壓迫膀胱造成的。如果發現自己老是想上廁所，或是上廁所不順暢，也要提高警覺，最好去看泌尿科或婦產科。

子宮肌瘤潛在風險

●症狀惡化：原本的症狀可能會變得更嚴重，比如說月經量可能會越來越多，甚至造成貧血；腹痛可能會更加劇烈，影響日常生活。如果肌瘤變大，還可能會壓迫到周圍器官，造成更多不適。

●影響生育：某些位置的肌瘤可能會影響受孕或增加流產風險，它可能會改變子宮的形狀，影響胚胎著床，或是干擾胎兒的正常發育。如果有生育計畫，更要注意肌瘤的狀況。

●引發併發症：雖然罕見，但大型肌瘤可能會扭轉，導致急性腹痛；或是肌瘤表面的血管破裂，造成內出血。這些情況都需要緊急處理。另外，長期重度出血可能會導致嚴重貧血，影響整體健康。

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